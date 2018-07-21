10 правил для гостей на свадьбе

Свадебное торжество планируется за несколько месяцев: ведь так хочется, чтобы все прошло безупречно. Но иногда одна досадная мелочь способна испортить всем собравшимся гостям настроение, включая главных виновников и зачинщиков мероприятия. Какие простые правила стоит соблюдать всем гостям на свадьбе, чтобы не прослыть бестактным и невоспитанным человеком?

Приходить только с теми, кто приглашен

В приглашении, как правило, указываются поименно те, кого жених и невеста будут рады увидеть на своем празднике любви. Так что даже если тетушка из Урюпинска, приехавшая в гости, будет умолять вас взять ее с собой, потому что она очень любит ходить на свадьбы, делать этого не нужно. В крайнем случае — предварительно нужно позвонить брачующимся и поинтересоваться, обрадует ли их незнакомая дама за праздничным столом?

Нельзя затмевать невесту

Даже если вы только что вернулись из отпуска и сделали пять потрясающих татуировок, которыми вам не терпится похвастаться перед друзьями, делать это нужно в другой день и в другом месте. Нельзя надевать на чужую свадьбу белое платье — или выбирать тот же оттенок, что и невеста. Не приветствуются слишком открытые и провокационные наряды, да и с украшениями лучше быть осторожнее. Не знаете, что надеть? Посмотрите на последние британские свадьбы — и смело копируйте стиль одежды гостей оттуда.

Не стоит опаздывать на регистрацию

В офис тоже опаздывать не очень прилично — но, по крайней мере, завтра можно постараться и встать пораньше, чтобы успеть вовремя. Возможности как-то исправить ситуацию с опозданием на свадьбу просто не будет — значит, нужно приложить все возможные усилия, чтобы гость оказался на торжестве в срок. То же самое касается застолья. Если же какие-то действительно важные и неотложные дела не позволяет проявить пунктуальность — новобрачным лучше позвонить накануне, предупредить и заранее извиниться.

Как решить вопрос с подарком

В последние годы тренд на вишлисты облегчил гостям на свадьбе проблему выбора подарка. Его, как правило, составляют за некоторое время до торжества, чтобы гости успели выбрать и купить желаемое. Если молодожены не озвучили никаких конкретных пожеланий — разумнее всего подарить деньги в конверте. Туда стоит положить ту сумму, которую вы собирались потратить на подарок. Это в любом случае лучше, чем дарить какой-нибудь электрочайник, купленный по случаю на распродаже.

Нельзя задавать вопросы о стоимости свадьбы

Во всяком случае, гостю уж точно не нужно выяснять финансовых подробностей во время самого торжества. Даже если вы остались в полном восторге от тамады и оформления зала и тоже намереваетесь обратиться к ним за услугами, узнать все детали с ценами и взять контакты можно и на следующий день или через неделю после свадьбы.

Не нужно брать детей, если их не приглашали

Особенно важно соблюдать это правило, если в приглашении написано, что ждут гостей возраста 18+. Дело совершенно не в том, что конкретно ваши дети чем-то не слишком симпатичны виновникам торжества, а в том, что это мероприятие для взрослых. Точка. Посидеть с детьми вечер вполне может ваша мама или нанятая няня.

Нужно проявлять такт в тостах

Даже если вы знакомы с невестой с пеленок и наперечет знаете все плохие привычки ее бывших парней — не стоит пускаться в длинные воспоминания во время тоста. Побольше такта и уважения к чужому празднику.

Не нужно налегать на алкоголь

Просто представьте себе: на следующий день после свадьбы вам расскажут, какое лицо было у мамы невесты и у бабушки жениха во время вашего стриптиза на столе со свадебным тортом. И фотографии покажут, а как же. И больше никогда не позовут на такие мероприятия, раз вы не умеете удерживаться в границах приличий — подобный бенефис был бы, возможно, уместен на встрече одноклассников, но никак не на свадьбе коллеги.

Если вы знаете за собой особенность напиваться без меры, лучше вообще наливать в свой бокал сок и воду. В крайнем случае, по дороге домой заглянете с друзьями в бар, где ваши творческие данные никого особо не смутят.

Не перебивать других гостей

Даже если вы являетесь непревзойденным оратором и вам есть что добавить в длинный и скучный тост — постарайтесь удержаться и проявите остроумие и красноречие, когда до вас дойдет очередь поздравлять молодоженов. Не перебивайте других гостей — подобное не нравится никому.

Не снимать без разрешения

Очень важно учитывать момент фотосъемки. На свадьбы часто зовут специальных фотографов с профессиональной техникой — и на обработку фотографий уходит какое-то время. Да и право выбора — кто, как, в каком виде и количестве будет в кадре — лучше оставить тем, кто оплачивал съемку. Как и то, в какое время и каким конкретно образом показать эти фотографии широкому кругу общественности.

Поэтому не стоит фотографировать на телефон из-под стола жениха с невестой или их прекрасный торт. Если уж очень не терпится поделиться со всеми своими впечатлениями — можно сделать пару селфи на фоне красивого стола, не более того. И обязательно проследить, чтобы в кадр больше никто не попал.