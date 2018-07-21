Ксения Собчак рассказала о горьком опыте

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что в подростковом возрасте она очень любила фильмы ужасов, хоть и понимала, что действия главных героев часто противоречат здравому смыслу.

Собчак отметила, что в фильмах в самый страшный момент люди видят условную «дверь», за которой и точно ждет беда, но сознательно открывают ее и попадают в неприятности.

Аналогично во взрослой жизни человек часто видит те самые «страшные двери», которые нужно избегать всеми силами. Однако, люди постоянно попадают в такие ловушки и лезут в неприятности, а потом жалуются, что жизнь к ним поворачивается самой неприглядной стороной.

Собчак считает, что человек на протяжении жизни может ошибаться, но он должен анализировать полученный опыт и получать знания. Сама Ксения также попадала в неопрятности по собственной вине. Собчак заметила, что в жизни каждого человека есть двери, которые не нужно открывать, и умение пройти мимо придет с годами и опытом. Также Собчак добавила, что взрослый человек обязан нести ответственность перед собой и собственной жизнью.