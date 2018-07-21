Ещё
Ксения Собчак рассказала о горьком опыте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак рассказала о горьком опыте 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что в подростковом возрасте она очень любила фильмы ужасов, хоть и понимала, что действия главных героев часто противоречат здравому смыслу.
Собчак отметила, что в фильмах в самый страшный момент люди видят условную «дверь», за которой и точно ждет беда, но сознательно открывают ее и попадают в неприятности.
Аналогично во взрослой жизни человек часто видит те самые «страшные двери», которые нужно избегать всеми силами. Однако, люди постоянно попадают в такие ловушки и лезут в неприятности, а потом жалуются, что жизнь к ним поворачивается самой неприглядной стороной.
Собчак считает, что человек на протяжении жизни может ошибаться, но он должен анализировать полученный опыт и получать знания. Сама Ксения также попадала в неопрятности по собственной вине. Собчак заметила, что в жизни каждого человека есть двери, которые не нужно открывать, и умение пройти мимо придет с годами и опытом. Также Собчак добавила, что взрослый человек обязан нести ответственность перед собой и собственной жизнью.
Russianshowbiz.info: последние новости
Анна Седокова смогла увидеться с дочерью Игорь Лифанов рассказал об измене и разводе с супругой Дима Билан ответил на вопрос об отцовстве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой12
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини30
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение