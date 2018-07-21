Джин из BTS стал Идолом №1

Джин из BTS завоевал почетное звания «Идола №». По итогам опроса в приложении Idol, который проходит каждые недели, музыкант вышел в топ, набрав 32.1% голосов. Именно Джин стал тем кумиром, которого поклонники хотели бы забрать к себе домой и представить родителям.

Впрочем, учитывая бешеную популярность группы, этот результат уже не удивляет. К тому же Джин уже давно зарекомендовал себя как идеальный мужчина своими великолепными манерами и невероятной привлекательностью. Да и не будем забывать про его вокальные и танцевальные таланты.

К слову, иногда устаревшие шуточки Джина, которые не всегда бывают по душе другим участникам, почему-то очень нравятся родителям и бабушкам и дедушкам.

Вслед за Джином Минхо из группы SHINee занял место: музыкант набрал 21.7% голосов, а третье место досталось лидеру EXO Сухо с результатом в.

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