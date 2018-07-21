Звезды, которые доводили себя до анорексии

Тара Рид Звезда Тары Рид зажглась после выхода на широкие экраны фильма «Американский пирог», в котором сексапильная блондинка сыграла одну из ролей. Позже карьера актрисы пошла на спад, а в последние годы ее имя появляется в СМИ исключительно с заголовками о том, насколько сильно она похудела.

Виктория Бекхэм очень критично относится к своей внешности. В юные годы ее сложно было назвать худышкой, и это сильно угнетало певицу. Она начала изнурять себя жесткими диетами и в определенный момент потеряла контроль. Сейчас звезда продолжает следить за собственным весом, но теперь ее питание куда более сбалансированное.

В 2015 году на фоне проблем в личной жизни Анджелина Джоли так похудела, что поклонники с трудом узнавали ее на снимках папарацци. Актриса довела себя до истощения и упорно отказывалась это признавать. В Сети даже запустили акцию с просьбой накормить знаменитую красотку. Но Энджи продолжала утверждать, что питается правильно. К счастью, актриса вовремя поняла, что пора остановиться.

Аллегра Версаче

В 2007 году Донателла Версаче публично призналась, что ее дочь Аллегра на протяжении нескольких лет страдает от анорексии. На тот момент вес девушки составлял всего лишь 32 килограмма.

«Наша дочь, Аллегра борется с анорексией вот уже много лет. Она получает лучшую медицинскую помощь, которая помогает ей преодолевать эту болезнь и кажется, она идет на поправку. Как родители, мы прилагаем все усилия, чтобы защитить нашу дочь. Однако, из-за многочисленных статей, появляющихся в СМИ, мы хотим обратиться к каждому, чтобы было понятно, что мы действительно ценим их беспокойство за Аллегру, но и одновременно просим их проявить уважение к ее частной жизни», — рассказала Донателла.

Николь Ричи