Урсуляк Александра Сергеевна

Дата рождения: 4 февраля 1983 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Водолей

Александра родилась в семье режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли . Когда Саша пошла в школу, у нее появилась младшая сестра Дарья. Родители не навязывали детям любовь к сцене. Девочки практически не сталкивались с закулисным миром, однако обе в настоящее время являются актрисами. Характер у Александры с детства был непростой и сначала девочка была исключена из одной школы, потом, найдя в другом учебном заведении новых друзей, снова оказалась на грани отчисления. В итоге в дело вмешалась бабушка, работавшая учительницей и внучка перешла под ее руководство, благодаря чему все же смогла успешно доучиться. Встав перед необходимостью поступать в ВУЗ, Александра посоветовалась с отцом, который безапелляционно заявил, что в актрисы ей идти не стоит, поскольку она не обладает необходимыми данными. Дочь послушала папин совет и сделала по-своему, решив, попробовать свои силы и подала документы во все столичные театральные ВУЗы и не прогадала. Ей предложили места и школа-студия МХАТ и Щукинское училище, она предпочла первое. Учеба оказалась настолько интересной, что вскоре Урсуляк с головой окунулась в мир театра и кино.

Одной из первых ее ролей была шекспировская Джульетта в постановке Романа Козака на сцене театра имени Пушкина. После получения диплома в 2003 году актриса продолжила играть на сцене Пушкинского театра, что происходит по сей день. Дебютом артистки на экране стала небольшая роль в сериале «Вокзал». К настоящему моменту фильмография Урсуляк насчитывает более тридцати картин, среди которых такие хиты как «Время первых», «Фурцева» и «Москва, я люблю тебя».

Личная жизнь Александры Урсуляк

Первым мужем актрисы был коллега по фильму «Полный вперед!» Александр Голубев . Несмотря на то, что у них не было общих сцен, они успели подружиться за время съемок и начать встречаться. Спустя год пара сыграла свадьбу, в 2006 году у них родилась дочь Анна, в 2008 — Анастасия. К сожалению, брак распался из-за того, что во время работы над картиной «Последние римляне» Александр завел роман на стороне. Он не прекратил общения с дочерями и бывшей женой. Александра с некоторых пор стала жить вместе со скрипачом Андреем Розендентом . В августе 2017ого актриса родила сына. Не сообщается кто отец ребенка, но СМИ полагают, что им является Розендент.

Александра активно ведет Инстаграм, регулярно пополняя его повседневными семейными фотографиями.

Фильмография

2003 — Вокзал

2003 — Театральный блюз

2005 — Полный вперёд!

2005 — Верёвка из песка

2006 — Патруль

2007 — Девять дней до весны

2007 — Сашка, любовь моя 2008 — День Д 2008 — Псевдоним «Албанец»-2 2008 — Самый лучший вечер

2010 — Москва, я люблю тебя!

2011 — Фурцева

2011 — Фарфоровая свадьба

2012 — Второе восстание Спартака

2012 — Отдам жену в хорошие руки

2012 — Однолюбы

2013 — Хуторянин

2013 — Выхожу тебя искать-2 2013 — Отель «Президент»

2013 — Дело чести

2013 — Дурная кровь

2013 — Кукловоды

2013 — Прощай, любимая!

2014 — Поиски улик

2015 — Как я стал русским

2015 — Орлова и Александров

2016 — Екатерина. Взлёт

2016 — Лео и Тиг 2016 — Нераскрытый талант

2017 — Время первых

2017 — Жизнь после жизни

2017 — Девушка с косой

2018 — Нераскрытый талант-2