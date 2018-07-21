Бабушкина Кристина Константиновна

Дата рождения: 18 января 1978 года

Место рождения: Иркутск

Знак зодиака: Козерог

Кристина Бабушкина родилась в семье музыкантов. Ее мама руководила камерным хором иркутской филармонии и преподавала в музыкальном училище, а отец играл на гобое в государственном симфоническом оркестре области. Родители видели девочку оперной дивой и с детства учили петь и музицировать. Однако куда больше Кристину интересовал спорт, а позднее ее потянуло к актерской профессии. Юная Кристина дружила в основном с мальчиками, что укрепило ее упрямый характер и умение постоять за себя. Окончив школу, девушка поступила в иркутское театральное училище, о чем рассказала родителям лишь после успешной сдачи вступительных экзаменов, ведь они были в корне не согласны с выбором дочери. К сожалению, успешную и интересную учебу пришлось прервать на четвертом курсе из-за несчастного случая. Во время летних каникул Кристина вместе с подругой поехала на машине на озеро. По дороге обратно они попали в аварию, в которой Кристина серьезно травмировала ногу и потеряла возможность нормально ходить. Из училища ее отчислили. Тут вновь сработал упрямый характер девушки. Ценой огромных усилий ей удалось частично восстановиться и продолжить путь к мечте. Кристина успешно поступила во МХАТовскую школу-студию и уже на втором курсе стала играть на сцене театра Олега Табакова . За многие из своих театральных работ Кристина получала престижные награды.

В кино Бабушкина дебютировала характерной ролью проститутки в сериале «Маросейка 12». Небольшие роли в сериалах в конце концов принесли плоды, и в 2005 актриса получила главную роль в сериале «Примадонна». Сегодня фильмография актрисы насчитывает уже более 50 ролей в кино и сериалах.

Личная жизнь Кристины Бабушкиной

Своего первого мужа, Станислава Дужникова , актриса встретила в начале нулевых годов на дне рождения их общего приятеля Андрея Мерзликина . Через полтора года состоялась их свадьба. Влюбленные ограничились скромной регистрацией в ЗАГСе вместо крупномасштабного празднества. В 2007 году у пары родилась дочь, получившая необычное имя Устинья. К сожалению, в 2012 брак распался. Бывшие супруги остались в хороших отношениях. Примерно тогда же у Кристины возник роман с предпринимателем и руководителем аппарата председателя совета директоров «Энергостройинвест-Холдинга» Андреем Гацунаевым. Отношения Кристина скрывала ото всех вплоть до свадьбы, состоявшейся летом 2017 года.

Фильмография

2001 — Дальнобойщики

2002 — Звезда

2002 — Шукшинские рассказы

2003 — Здравствуй, столица!

2003 — Москва. Центральный округ

2005 — Крупногабаритные

2005 — Примадонна

2006 — Национальное достояние

2007 — Подруга банкира

2007 — Тень отца

2007 — Учитель в законе

2007 — Слушая тишину

2008 — Спящий и красавица

2008 — Никто не знает про секс 2: No sex 2008 — Бой местного значения

2008 — Девочка

2008 — Почтальон

2009 — Самый лучший фильм-2 2009 — Хозяйка тайги

2009 — Аннушка

2009 — Воробей

2009 — Французский доктор

2010 — Холодное сердце

2010 — Не надо печалиться (Ноу Хау)

2010 — Учитель в законе. Продолжение

2010 — Земский доктор

2010 — Самка

2010 — Доктор Тырса

2010 — Назад в СССР

2010 — Бриллиантовая рука 2 2010 — Чёрные волки

2011 — Ялта-45 2011 — Жена генерала

2012 — Лимузин

2012 — Бывшая жена

2013 — Я — Ангина!

2014 — Однажды

2014 — Перелётные птицы

2014 — Тихая охота

2015 — Муж на час 2015 — Духless 2 2015 — Весь этот джем

2015 — С небес на землю

2015 — Неразрезанные страницы

2015 — Один день, одна ночь

2017 — Кровавая барыня

2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение