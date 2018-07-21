Бабушкина Кристина Константиновна 

Дата рождения: 18 января 1978 года
Место рождения: Иркутск
Знак зодиака: Козерог
Кристина Бабушкина родилась в семье музыкантов. Ее мама руководила камерным хором иркутской филармонии и преподавала в музыкальном училище, а отец играл на гобое в государственном симфоническом оркестре области. Родители видели девочку оперной дивой и с детства учили петь и музицировать. Однако куда больше Кристину интересовал спорт, а позднее ее потянуло к актерской профессии. Юная Кристина дружила в основном с мальчиками, что укрепило ее упрямый характер и умение постоять за себя. Окончив школу, девушка поступила в иркутское театральное училище, о чем рассказала родителям лишь после успешной сдачи вступительных экзаменов, ведь они были в корне не согласны с выбором дочери. К сожалению, успешную и интересную учебу пришлось прервать на четвертом курсе из-за несчастного случая. Во время летних каникул Кристина вместе с подругой поехала на машине на озеро. По дороге обратно они попали в аварию, в которой Кристина серьезно травмировала ногу и потеряла возможность нормально ходить. Из училища ее отчислили. Тут вновь сработал упрямый характер девушки. Ценой огромных усилий ей удалось частично восстановиться и продолжить путь к мечте. Кристина успешно поступила во МХАТовскую школу-студию и уже на втором курсе стала играть на сцене театра Олега Табакова. За многие из своих театральных работ Кристина получала престижные награды.
В кино Бабушкина дебютировала характерной ролью проститутки в сериале «Маросейка 12». Небольшие роли в сериалах в конце концов принесли плоды, и в 2005 актриса получила главную роль в сериале «Примадонна». Сегодня фильмография актрисы насчитывает уже более 50 ролей в кино и сериалах.
Личная жизнь Кристины Бабушкиной
Своего первого мужа, Станислава Дужникова, актриса встретила в начале нулевых годов на дне рождения их общего приятеля Андрея Мерзликина. Через полтора года состоялась их свадьба. Влюбленные ограничились скромной регистрацией в ЗАГСе вместо крупномасштабного празднества. В 2007 году у пары родилась дочь, получившая необычное имя Устинья. К сожалению, в 2012 брак распался. Бывшие супруги остались в хороших отношениях. Примерно тогда же у Кристины возник роман с предпринимателем и руководителем аппарата председателя совета директоров «Энергостройинвест-Холдинга» Андреем Гацунаевым. Отношения Кристина скрывала ото всех вплоть до свадьбы, состоявшейся летом 2017 года.
Фильмография
2001 — Дальнобойщики
2002 — Звезда
2002 — Шукшинские рассказы
2003 — Здравствуй, столица!
2003 — Москва. Центральный округ
2005 — Крупногабаритные
2005 — Примадонна
2006 — Национальное достояние
2007 — Подруга банкира
2007 — Тень отца
2007 — Учитель в законе
2007 — Слушая тишину
2008 — Спящий и красавица
2008 — Никто не знает про секс 2: No sex 2008 — Бой местного значения
2008 — Девочка
2008 — Почтальон
2009 — Самый лучший фильм-2 2009 — Хозяйка тайги
2009 — Аннушка
2009 — Воробей
2009 — Французский доктор
2010 — Холодное сердце
2010 — Не надо печалиться (Ноу Хау)
2010 — Учитель в законе. Продолжение
2010 — Земский доктор
2010 — Самка
2010 — Доктор Тырса
2010 — Назад в СССР
2010 — Бриллиантовая рука 2 2010 — Чёрные волки
2011 — Ялта-45 2011 — Жена генерала
2012 — Лимузин
2012 — Бывшая жена
2013 — Я — Ангина!
2014 — Однажды
2014 — Перелётные птицы
2014 — Тихая охота
2015 — Муж на час 2015 — Духless 2 2015 — Весь этот джем
2015 — С небес на землю
2015 — Неразрезанные страницы
2015 — Один день, одна ночь
2017 — Кровавая барыня
2018 — О чём говорят мужчины. Продолжение