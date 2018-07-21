Уколова Анна Викторовна 

Дата рождения: 15 февраля 1978 года
Место рождения: поселок Сборный, Самарская область
Знак зодиака: Водолей
Анна родилась в творческой семье. Поскольку мама работала в местном доме Культуры, то всевозможные кружки и студии всегда были в распоряжении Ани и ее старшего брата. Девочка попробовала себя в разных жанрах от хора до танцевального. Она также хорошо училась и принимала участие в школьной самодеятельности и активно занималась спортом.
Сразу после выпускного Аня не решилась далеко уезжать от родной деревни. Она еще не вполне понимала, чем хочет заниматься в дальнейшем. По совету брата она подала документы в Самарский институт культуры на актерский факультет и неожиданно для себя поступила. И буквально с первого курса стала лучшей студенткой отделения. Педагоги не могли нарадоваться исполнительностью талантливой девушки. Некоторые себе в ущерб говорили, что ее место в столице.
Уколова не сразу решилась, так кардинально изменить свою жизнь. В этом вопросе ее подержала мама, которая дала денег не первое время и благословила. Закончив первый курс в Самаре, Анна отправилась покорять Москву.
Симпатичную и самобытную девушку в ГИТИС взяли охотно. Приемной комиссии во главе с мастером Владимиром Андреевым понравились ее непосредственность и многие творческие навыки. Кроме всего, она просто светилась от счастья. Анна и училась также самозабвенно, окончив вуз в 2001 году с красным дипломом. После выпускного спектакля молодую актрису почти одновременно пригласили в труппу Театра Луны и на съемки первого в ее жизни кино. Дебютная роль баскетболистки Леночки в картине «Все, что ты любишь» была не значительной, но открыла Уколовой дорогу в большой кинематограф. За 15 последующих лет актриса сыграла в кино и сериалах около 90 ролей. Иногда в год по десять штук. В некоторые фильмы ее приглашали без проб. Ее очень любят режиссеры. Дело в том, что типаж у Анны многогранен. Она подходит и на главных героинь, и на их второстепенных подружек, и на женщин с непростым прошлым, и на любого уровня простушек. Именно поэтому актриса так востребована в профессии.
С Театром Луны Анна давно не сотрудничает. Но а связи с популярностью и узнаваемостью в ее жизни появились антрепризные спектакли, с которыми она ездит по стране.
Личная жизнь Анны Уколовой
После окончания театрального института в 2002 году Аня познакомилась в ночном клубе, где отмечала премьеру второй по сету картины, с бизнесменом Сергеем Пугачевым. Они полюбили друг друга и через некоторое время поженились.
Актриса счастлива в этом браке. В 2011 году у пары родился сын Макар.
Фильмография
2002 — Все, что ты любишь
2002 — Закон
2002 — Каменская-2 2002 — Марш Турецкого
2002 — Порода
2003 — Вокзал
2003 — Лучший город Земли
2003 — Моя родня
2003 — Прощание в июне
2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…
2004 — Женщины в игре без правил
2004 — Команда
2004 — Красная капелла
2004 — Папа
2004 — Русское
2004 — Четыре таксиста и собака
2005 — Дети Ванюхина
2005 — Подкидной
2005 — Таксистка-2 2005 — Херувим
2006 — Большая любовь
2006 — Ваша честь
2006 — Девять жизней Нестора Махно
2006 — Живой
2006 — Охота на пиранью
2006 — Парк советского периода
2006 — Точка
2007 — Мымра
2007 — Супермаркет
2007 — Шутка
2007 — Ярик
2008 — Свадьба
2008 — Колдовская любовь
2008 — Если нам судьба
2008 — Разлучница
2009 — Братья Карамазовы
2009 — Детективное агентство «Иван да Марья»
2009 — Легенды колдовской любви
2009 — Малахольная
2009 — Миннесота
2009 — Непридуманное убийство
2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»
2009 — Ваша честь-2 2009 — Черчилль
2009 — Чудо
2010 — Александра
2010 — Анжелика
2010 — Богатая Маша
2010 — Когда зацветёт багульник
2010 — Край
2010 — На крючке!
2010 — Последняя встреча
2010 — Телохранитель-3 2010 — Тихий омут
2010 — Я тебя никому не отдам
2011 — Воробушек
2011 — Фурцева
2011 — Чёрные волки
2012 — Жить
2012 — Настоящая любовь
2012 — Петрович
2013 — Географ глобус пропил
2013 — Идеальный брак
2013 — Крик совы
2013 — Семейные обстоятельства
2013 — Обнимая небо
2014 — Инквизитор
2014 — Левиафан
2014 — Переводчик
2014 — Московская борзая
2014 — Идеальная пара
2015 — Мама по контракту
2015 — Склифосовский
2015 — Обратная сторона Луны 2 15:15 12.07.2018
2015 — Чужая милая
2015 — А у нас во дворе…
2015 — Клинч
2016 — Бородач
2016 — Правила Аквастопа
2016 — В Кейптаунском порту
2016 — Петербург. Только по любви
2017 — Ивановы-Ивановы
2017 — ЖГИ!
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