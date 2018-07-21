Уколова Анна Викторовна

Дата рождения: 15 февраля 1978 года

Место рождения: поселок Сборный, Самарская область

Знак зодиака: Водолей

Анна родилась в творческой семье. Поскольку мама работала в местном доме Культуры, то всевозможные кружки и студии всегда были в распоряжении Ани и ее старшего брата. Девочка попробовала себя в разных жанрах от хора до танцевального. Она также хорошо училась и принимала участие в школьной самодеятельности и активно занималась спортом.

Сразу после выпускного Аня не решилась далеко уезжать от родной деревни. Она еще не вполне понимала, чем хочет заниматься в дальнейшем. По совету брата она подала документы в Самарский институт культуры на актерский факультет и неожиданно для себя поступила. И буквально с первого курса стала лучшей студенткой отделения. Педагоги не могли нарадоваться исполнительностью талантливой девушки. Некоторые себе в ущерб говорили, что ее место в столице.

Уколова не сразу решилась, так кардинально изменить свою жизнь. В этом вопросе ее подержала мама, которая дала денег не первое время и благословила. Закончив первый курс в Самаре, Анна отправилась покорять Москву.

Симпатичную и самобытную девушку в ГИТИС взяли охотно. Приемной комиссии во главе с мастером Владимиром Андреевым понравились ее непосредственность и многие творческие навыки. Кроме всего, она просто светилась от счастья. Анна и училась также самозабвенно, окончив вуз в 2001 году с красным дипломом. После выпускного спектакля молодую актрису почти одновременно пригласили в труппу Театра Луны и на съемки первого в ее жизни кино. Дебютная роль баскетболистки Леночки в картине «Все, что ты любишь» была не значительной, но открыла Уколовой дорогу в большой кинематограф. За 15 последующих лет актриса сыграла в кино и сериалах около 90 ролей. Иногда в год по десять штук. В некоторые фильмы ее приглашали без проб. Ее очень любят режиссеры. Дело в том, что типаж у Анны многогранен. Она подходит и на главных героинь, и на их второстепенных подружек, и на женщин с непростым прошлым, и на любого уровня простушек. Именно поэтому актриса так востребована в профессии.

С Театром Луны Анна давно не сотрудничает. Но а связи с популярностью и узнаваемостью в ее жизни появились антрепризные спектакли, с которыми она ездит по стране.

Личная жизнь Анны Уколовой

После окончания театрального института в 2002 году Аня познакомилась в ночном клубе, где отмечала премьеру второй по сету картины, с бизнесменом Сергеем Пугачевым . Они полюбили друг друга и через некоторое время поженились.

Актриса счастлива в этом браке. В 2011 году у пары родился сын Макар.

Фильмография

2002 — Все, что ты любишь

2002 — Закон

2002 — Каменская-2 2002 — Марш Турецкого

2002 — Порода

2003 — Вокзал

2003 — Лучший город Земли

2003 — Моя родня

2003 — Прощание в июне

2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…

2004 — Женщины в игре без правил

2004 — Команда

2004 — Красная капелла

2004 — Папа

2004 — Русское

2004 — Четыре таксиста и собака

2005 — Дети Ванюхина

2005 — Подкидной

2005 — Таксистка-2 2005 — Херувим

2006 — Большая любовь

2006 — Ваша честь

2006 — Живой

2006 — Охота на пиранью

2006 — Парк советского периода

2006 — Точка

2007 — Мымра

2007 — Супермаркет

2007 — Шутка

2007 — Ярик

2008 — Свадьба

2008 — Колдовская любовь

2008 — Если нам судьба

2008 — Разлучница

2009 — Братья Карамазовы

2009 — Детективное агентство «Иван да Марья»

2009 — Легенды колдовской любви

2009 — Малахольная

2009 — Миннесота

2009 — Непридуманное убийство

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2009 — Ваша честь-2 2009 — Черчилль

2009 — Чудо

2010 — Александра

2010 — Анжелика

2010 — Богатая Маша

2010 — Когда зацветёт багульник

2010 — Край

2010 — На крючке!

2010 — Последняя встреча

2010 — Телохранитель-3 2010 — Тихий омут

2010 — Я тебя никому не отдам

2011 — Воробушек

2011 — Фурцева

2011 — Чёрные волки

2012 — Жить

2012 — Настоящая любовь

2012 — Петрович

2013 — Географ глобус пропил

2013 — Идеальный брак

2013 — Крик совы

2013 — Семейные обстоятельства

2013 — Обнимая небо

2014 — Инквизитор

2014 — Левиафан

2014 — Переводчик

2014 — Московская борзая

2014 — Идеальная пара

2015 — Мама по контракту

2015 — Склифосовский

2015 — Обратная сторона Луны 2 15:15 12.07.2018

2015 — Чужая милая

2015 — А у нас во дворе…

2015 — Клинч

2016 — Бородач

2016 — Правила Аквастопа

2016 — В Кейптаунском порту

2016 — Петербург. Только по любви

2017 — Ивановы-Ивановы

2017 — ЖГИ!

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