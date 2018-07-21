Федорова (Бородина) Оксана Геннадьевна

Дата рождения: 17 декабря 1977 года

Место рождения: Псков

Знак зодиака: Стрелец

Оксана родилась в провинции и воспитывалась в неполной семье. Отца она почти не помнит, а мама дала дочке буквально все, что смогла. Целеустремленная и любознательная девочка хорошо училась, посещала всевозможные факультативы и студии. В итоге псковскую школу № 8, которая имела милицейско-правовой уклон, девушка окончила с золотой медалью. С таким же результатом в 1997 году была пройден и милицейский техникум, после чего Федорова некоторое время проработала по специальности следователя. Следующей ступенькой образования был университет МВД в Петербурге, куда она и поступила в том же году. Учась на втором курсе, Оксана стала участницей конкурса «Мисс Санкт-Петербург» и победила в нем. В 2000-м она получила красный диплом университета, звание старшего лейтенанта милиции и решила заодно приобрести ученую степень, подав документы в адъюнктуру.

Карьера девушки развивалась стремительно, причем, сразу в двух направлениях. Уже через год, в 2001-м года Фёдорова победила в престижном конкурсе «Мисс Россия», стала доцентом и преподавателем кафедры «Гражданского права» в своем вузе, а также получила повышение в звании до капитана милиции. Но индустрия красоты не могла оставить в покое очаровательную соотечественницу. Поэтому на следующий год Оксана, как лучшая представительница лучшей половины российского народа, была отправлена на мировой конкурс красоты «Мисс Вселенная-2002», который по иронии судьбы организовывал, тогда еще не президент США Дональд Трамп . Федорова смогла завоевать корону лучшей девушки Вселенной, но через короткое время самолично от нее отказалась. Она не захотела тратить свое время на бесчисленные мероприятия по всему миру в связи с новым статусом. Модельная карьера не была для нее главной целью в жизни. На родине Оксану ждал возлюбленный и преподавательская работа, а также политическая и благотворительная деятельность.

В России, королеву красоты приглашают в качестве ведущей нескольких телепроектов. Эту работу она совмещает с научной. Прежде чем уволится из органов внутренних дел в 2007 году, Федорова получает докторскую степень и звание майора милиции.

С 2015 года экс-модель запустила собственную линию дизайнерской одежды, которая пользуется неизменным спросом.

Личная жизнь Оксаны Федоровой

Первым гражданским мужем звезды со времен студенчества и до 2006 года был питерский бизнесмен Владимир Голубев . Не без его помощи и участия, Оксана добилась больших результатов в профессии и индустрии красоты.

После этих отношений у нее был короткий роман с Александром Литвиненко — партнером по «Танцам со звездами».

В 2007 году Федорова первый раз официально вышла замуж за иностранца. Немец Филипп Тофт тоже был бизнесменом. Через два года этот брак распался.

Затем состоялась помолвка Оксаны со звездой эстрады Николаем Басковым , которая ничем не закончилась.

Политическая деятельность

В 2003 году на выборах в Государственную думу 4-го созыва Федорова входила в первую пятерку федерального списка Российской партии Жизни

Благотворительная деятельность

В 2009 году Федорова основала благотворительный фонд помощи детям, молодежи и людям пожилого возраста «Спешите делать добро!»

В 2010 году, выступая в родном Пскове, сделала крупные благотворительные пожертвования, позволившие восстановить прапоры Покровской башни и башни Святых ворот.

В 2012 году совместно с Российским клубом православных меценатов представила в Калининграде выставку мерных икон. После презентации выставки провела благотворительный аукцион, средства от которого переданы в Музей Мирового океана на развитие программы для детей-инвалидов «Корабли для уникальных людей»

Клипы

2009 — Права любовь (совместно с Николаем Басковым)

2010 — На шаг один

2011 — Всё из-за тебя

2012 — Моя доктрина

Фильмография

2005-2006 — Не родись красивой

2007 — Софи

2008 — Золотая рыбка

Работа на телевидении

Форт Боярд

Спокойной ночи, малыши!

Субботник

Субботний вечер

Танцы со звёздами

Награды

1999 — Мисс Санкт-Петербург

2001 — Мисс Россия

2002 — «Мисс Вселенная 2002»

2012 — BIAF за вклад в дело благотворительности

Библиография

2008 — Формула стиля. Играй. Меняйся. Будь собой