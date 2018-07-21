Розанова Ирина Юрьевна 

Дата рождения: 22 июля 1961 года
Место рождения: Рязань
Знак Зодиака: Рак Ирина появилась на свет в актерской семье и впервые вышла на сцену еще будучи в утробе матери. Оба родителя были актерами Рязанского областного драмтеатра. Ира родилась через девять лет после старшего брата Паши. Девочку обожали не только близкие люди, но и вся театральная труппа. К пяти годам она знала наизусть большую часть репертуара и уже сама выходила на сцену, как актриса. Поэтому к концу восьмилетки и музыкального училища у Ирины не было вопроса, куда пойти учиться дальше. Она поехала в Москву и подала документы во все театральные вузы. Ее мама Зоя Белова была родом из столицы и училась там на одном курсе с Ольгой Аросевой, а потом, влюбившись в режиссера, очень похожего на Станиславского, уехала в провинцию. Роман ничем не закончился, а в Москву она уже не вернулась.
Ничто не предвещало провала на поступлении, ведь у Ирины имелся богатый опыт. Однако, придя на первый тур в Щепкинское училище, она увидела за столом приемной комиссии своего кумира — «адъютанта его превосходительства» Юрия Соломина и так засмущалась, что прочесть толком ничего не смогла. Пришлось вернуться домой, и год работать в родном театре костюмером, а заодно над репертуаром для поступления.
На следующий год Розанова была зачислена в ГИТИС. По признанию самой актрисы, по блату. Ее мама замолвила за дочку слово кому надо. Уже с первого курса она принимала участие в постановках Театра им. В. В. Маяковского. На втором — дебютировала в кино. Картина «Подружка моя» 1985 года, стала режиссерским дебютом для Александра Калягина.
Популярность актрисы постепенно набирала обороты. К окончанию театрального вуза в ее арсенале уже было девять киноролей. Сейчас фильмография Розановой, куда входят, как полнометражные картины, так и сериалы по численности давно перевалила за сотню. Режиссеры любят актрису за широкий диапазон и умение вживаться в любой, самый сложный образ. Поэтому, кроме кино ее часто приглашают принять участие а антрепризных постановках.
Личная жизнь Ирины Розановой
Актриса пока не обрела своего счастья, хотя была замужем несколько раз.
Первой большой любовью Ирины был одноклассник Сережка Пантюшин, с которым актриса дружит до сих пор.
Первый ее официальный брак состоялся еще в студенчестве. С режиссёром Евгением Каменьковичем Ирина прожила всего два года.
С 1989-го Розанова некоторое время состояла в фактических отношениях с режиссёром Дмитрием Месхиевым. Затем она вышла замуж за продюсера Тимура Вайнштейна, но этот брак был омрачен потерей ребенка и завершился.
Актрисе также приписывали роман с Александром Абдуловым, но по ее собственным словам он был хорошим партнером и другом, а как мужчину она его не воспринимала.
Еще ей признавался в любви сам Ален Делон, но Розанова не ответила ему взаимностью.
Третьим официальным мужем Ирины стал кинооператор Григорий Беленький, но этот союз тоже просуществовал недолго. Последние неофициальные отношения актрисы, о которых известно, продлились пять лет и закончились в 2011 году. Избранником был тоже режиссер Бахтияр Худойназаров. Детей ни в одном из браков не родилось.
Фильмография
1985 — Подружка моя 1986 — Алый камень
1986 — Жизнь Клима Самгина
1986 — Конец операции «Резидент»
1986 — При открытых дверях
1987 — Где находится нофелет?
1987 — Единожды солгав
1987 — Наездники
1988 — Слуга
1988 — Отцы
1988 — Предлагаю руку и сердце
1988 — Радости земные
1988 — Семь дней Надежды
1989 — Биндюжник и Король
1989 — Интердевочка
1989 — За прекрасных дам!
1989 — Софья Петровна
1990 — Гамбринус
1990 — Катафалк
1990 — Система «Ниппель»
1990 — Смерть в кино
1991 — Облако-рай 1991 — Летучий голландец
1992 — Плащаница Александра Невского
1992 — Циники
1992 — Маленький гигант большого секса
1992 — На тебя уповаю
1992 — 22 июня, ровно в 4 часа
1992 — Помнишь запах сирени…
1993 — Анкор, ещё анкор!
1993 — Альфонс
1993 — Личная жизнь королевы
1994 — Зона Любэ
1994 — Петербургские тайны
1994 — Призрак дома моего
1994 — Прохиндиада-2 1995 — Мелкий бес 1995 — Чёрная вуаль
1996 — Короли российского сыска
1997 — Дети понедельника
1998 — На ножах
1998 — Когда все свои
1998 — Не послать ли нам гонца?
1998 — Привет от Чарли-трубача
1998 — Примадонна Мэри
1998 — Убить лицедея
1999 — Ворошиловский стрелок
1999 — Развязка Петербургских тайн
2001 — Два товарища
2001 — Жизнь забавами полна
2001 — Механическая сюита
2001 — Дикарка
2001 — Блюстители порока
2001 — Саломея
2001 — Фаталисты
2002 — Ледниковый период
2002 — Спартак и Калашников
2002 — Каменская-2 2002 — Русские амазонки
2003 — Дневник камикадзе
2003 — Даша Васильева. Любительница частного сыска
2003 — Каменская-3 2003 — Участок
2003 — Линии судьбы
2003 — Русские амазонки-2 2003 — Спас под берёзами
2004 — Брейк-Пойнт
2004 — Женщины в игре без правил
2004 — Господа офицеры
2005 — Большая прогулка
2005 — Арье
2005 — Коля — перекати поле
2005 — Любовница
2006 — Девять месяцев
2006 — Танкер «Танго»
2006 — Связь
2006 — Катерина
2006 — Заколдованный участок
2006 — Неверность
2007 — Завещание Ленина
2007 — Май 2007 — Лузер
2007 — Глянец
2007 — Сыщик Путилин
2007 — Частный заказ
2008 — Провинциалка
2008 — Стиляги
2008 — Каменская-5 2008 — Катерина 2: Возвращение любви
2008 — Оружие
2008 — Печать одиночества
2009 — Старшая жена
2009 — Инсайт
2009 — Скелет в шкафу
2009 — Террор любовью
2009 — Вербное воскресенье
2010 — Ирония любви
2010 — Анжелика
2010 — Дочь якудзы
2010 — Достоевский
2010 — Чужой в доме
2011 — Дорогой мой человек
2011 — На край света
2011 — Пётр Первый. Завещание
2011 — 2 дня 2011 — Без следа
2011 — Бесприданница
2011 — Гюльчатай
2011 — Каменская-6 2011 — Фурцева. Легенда о Екатерине
2012 — Жуков
2012 — С Новым годом, мамы!
2012 — Всё началось в Харбине
2012 — Катерина. Другая жизнь
2013 — Берега
2013 — Берега моей мечты
2013 — Гюльчатай. Ради любви
2013 — Пепел
2014 — Василиса
2014 — Узнай меня, если сможешь
2014 — Учителя
2015 — Неподкупный
2015 — Невидимки
2015 — Во имя любви
2016 — Садовое кольцо
2016 — Челночницы
2016 — Забытая женщина
2017 — Приключения чокнутого профессора
2017 — Жили-были
2017 — Бедная девочка
2017 — Родные люди
2017 — Стандарты красоты
2017 — Крепость Бадабер
2017 — Стандарты красоты. Новая любовь
2017 — Мифы
2018 — Со дна вершины
2018 — Два билета домой