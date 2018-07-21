Розанова Ирина Юрьевна

Дата рождения: 22 июля 1961 года

Место рождения: Рязань

Знак Зодиака: Рак Ирина появилась на свет в актерской семье и впервые вышла на сцену еще будучи в утробе матери. Оба родителя были актерами Рязанского областного драмтеатра. Ира родилась через девять лет после старшего брата Паши. Девочку обожали не только близкие люди, но и вся театральная труппа. К пяти годам она знала наизусть большую часть репертуара и уже сама выходила на сцену, как актриса. Поэтому к концу восьмилетки и музыкального училища у Ирины не было вопроса, куда пойти учиться дальше. Она поехала в Москву и подала документы во все театральные вузы. Ее мама Зоя Белова была родом из столицы и училась там на одном курсе с Ольгой Аросевой, а потом, влюбившись в режиссера, очень похожего на Станиславского, уехала в провинцию. Роман ничем не закончился, а в Москву она уже не вернулась.

Ничто не предвещало провала на поступлении, ведь у Ирины имелся богатый опыт. Однако, придя на первый тур в Щепкинское училище, она увидела за столом приемной комиссии своего кумира — «адъютанта его превосходительства» Юрия Соломина и так засмущалась, что прочесть толком ничего не смогла. Пришлось вернуться домой, и год работать в родном театре костюмером, а заодно над репертуаром для поступления.

На следующий год Розанова была зачислена в ГИТИС. По признанию самой актрисы, по блату. Ее мама замолвила за дочку слово кому надо. Уже с первого курса она принимала участие в постановках Театра им. В. В. Маяковского. На втором — дебютировала в кино. Картина «Подружка моя» 1985 года, стала режиссерским дебютом для Александра Калягина

Популярность актрисы постепенно набирала обороты. К окончанию театрального вуза в ее арсенале уже было девять киноролей. Сейчас фильмография Розановой, куда входят, как полнометражные картины, так и сериалы по численности давно перевалила за сотню. Режиссеры любят актрису за широкий диапазон и умение вживаться в любой, самый сложный образ. Поэтому, кроме кино ее часто приглашают принять участие а антрепризных постановках.

Личная жизнь Ирины Розановой

Актриса пока не обрела своего счастья, хотя была замужем несколько раз.

Первой большой любовью Ирины был одноклассник Сережка Пантюшин, с которым актриса дружит до сих пор.

Первый ее официальный брак состоялся еще в студенчестве. С режиссёром Евгением Каменьковичем Ирина прожила всего два года.

С 1989-го Розанова некоторое время состояла в фактических отношениях с режиссёром Дмитрием Месхиевым. Затем она вышла замуж за продюсера Тимура Вайнштейна , но этот брак был омрачен потерей ребенка и завершился.

Актрисе также приписывали роман с Александром Абдуловым, но по ее собственным словам он был хорошим партнером и другом, а как мужчину она его не воспринимала.

Еще ей признавался в любви сам Ален Делон , но Розанова не ответила ему взаимностью.

Третьим официальным мужем Ирины стал кинооператор Григорий Беленький, но этот союз тоже просуществовал недолго. Последние неофициальные отношения актрисы, о которых известно, продлились пять лет и закончились в 2011 году. Избранником был тоже режиссер Бахтияр Худойназаров . Детей ни в одном из браков не родилось.

Фильмография

1985 — Подружка моя 1986 — Алый камень

1986 — Жизнь Клима Самгина

1986 — Конец операции «Резидент»

1986 — При открытых дверях

1987 — Где находится нофелет?

1987 — Единожды солгав

1987 — Наездники

1988 — Слуга

1988 — Отцы

1988 — Предлагаю руку и сердце

1988 — Радости земные

1988 — Семь дней Надежды

1989 — Биндюжник и Король

1989 — Интердевочка

1989 — За прекрасных дам!

1989 — Софья Петровна

1990 — Гамбринус

1990 — Катафалк

1990 — Система «Ниппель»

1990 — Смерть в кино

1991 — Облако-рай 1991 — Летучий голландец

1992 — Циники

1992 — Маленький гигант большого секса

1992 — На тебя уповаю

1992 — 22 июня, ровно в 4 часа

1992 — Помнишь запах сирени…

1993 — Анкор, ещё анкор!

1993 — Альфонс

1993 — Личная жизнь королевы

1994 — Зона Любэ

1994 — Петербургские тайны

1994 — Призрак дома моего

1994 — Прохиндиада-2 1995 — Мелкий бес 1995 — Чёрная вуаль

1996 — Короли российского сыска

1997 — Дети понедельника

1998 — На ножах

1998 — Когда все свои

1998 — Не послать ли нам гонца?

1998 — Привет от Чарли-трубача

1998 — Примадонна Мэри

1998 — Убить лицедея

1999 — Ворошиловский стрелок

1999 — Развязка Петербургских тайн

2001 — Два товарища

2001 — Жизнь забавами полна

2001 — Механическая сюита

2001 — Дикарка

2001 — Блюстители порока

2001 — Саломея

2001 — Фаталисты

2002 — Ледниковый период

2002 — Спартак и Калашников

2002 — Каменская-2 2002 — Русские амазонки

2003 — Дневник камикадзе

2003 — Каменская-3 2003 — Участок

2003 — Линии судьбы

2003 — Русские амазонки-2 2003 — Спас под берёзами

2004 — Брейк-Пойнт

2004 — Женщины в игре без правил

2004 — Господа офицеры

2005 — Большая прогулка

2005 — Арье

2005 — Коля — перекати поле

2005 — Любовница

2006 — Девять месяцев

2006 — Танкер «Танго»

2006 — Связь

2006 — Катерина

2006 — Заколдованный участок

2006 — Неверность

2007 — Завещание Ленина

2007 — Май 2007 — Лузер

2007 — Глянец

2007 — Сыщик Путилин

2007 — Частный заказ

2008 — Провинциалка

2008 — Стиляги

2008 — Каменская-5 2008 — Катерина 2: Возвращение любви

2008 — Оружие

2008 — Печать одиночества

2009 — Старшая жена

2009 — Инсайт

2009 — Скелет в шкафу

2009 — Террор любовью

2009 — Вербное воскресенье

2010 — Ирония любви

2010 — Анжелика

2010 — Дочь якудзы

2010 — Достоевский

2010 — Чужой в доме

2011 — Дорогой мой человек

2011 — На край света

2011 — Пётр Первый. Завещание

2011 — 2 дня 2011 — Без следа

2011 — Бесприданница

2011 — Гюльчатай

2011 — Каменская-6 2011 — Фурцева. Легенда о Екатерине

2012 — Жуков

2012 — С Новым годом, мамы!

2012 — Всё началось в Харбине

2012 — Катерина. Другая жизнь

2013 — Берега

2013 — Берега моей мечты

2013 — Гюльчатай. Ради любви

2013 — Пепел

2014 — Василиса

2014 — Узнай меня, если сможешь

2014 — Учителя

2015 — Неподкупный

2015 — Невидимки

2015 — Во имя любви

2016 — Садовое кольцо

2016 — Челночницы

2016 — Забытая женщина

2017 — Приключения чокнутого профессора

2017 — Жили-были

2017 — Бедная девочка

2017 — Родные люди

2017 — Стандарты красоты

2017 — Крепость Бадабер

2017 — Стандарты красоты. Новая любовь

2017 — Мифы

2018 — Со дна вершины

2018 — Два билета домой