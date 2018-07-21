Эвра исполнил песню Бочелли по случаю перехода Роналду в «Ювентус»

«Ювентини, вы заполучили лучшего игрока мира! Знаю, Ронни, ты выиграл пять «Золотых мячей», но в «Ювентусе» тебе придётся усердно трудиться», — сказал Эвра в своём видеообращении.

Эвра и Роналду вместе выступали за « Манчестер Юнайтед » с 2006 по 2009 год.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Патриса Эвра.