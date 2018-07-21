Эвра исполнил песню Бочелли по случаю перехода Роналду в «Ювентус» 

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра исполнил песню итальянского певца Андреа Бочелли «Con Te Partiro» (Уйду с тобой) по случаю перехода нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Французский футболист опубликовал видеообращение с песней в своём «инстаграме».
«Ювентини, вы заполучили лучшего игрока мира! Знаю, Ронни, ты выиграл пять «Золотых мячей», но в «Ювентусе» тебе придётся усердно трудиться», — сказал Эвра в своём видеообращении.
Эвра и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2009 год.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Патриса Эвра.