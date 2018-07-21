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Убираем жировые складки на спине!
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Убираем жировые складки на спине! 

Карельские вести 54 минуты назад
Как избавиться от ужасных жировых складок на спине? Предлагаем замечательную тренировку вместе с Катей ENERGY. Выполняя эти 2-3 нехитрых упражнения через день и радуйте окружающих изящным силуэтом!
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