Непомнящий: «Дзюба хамоват, но он не подлец»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем сборной России Артеме Дзюбе, который в прошлом играл под его руководством в «Томи».

«Не раз говорил, что он нужен сборной, потому что он — мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого!

Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец. Допустим, в «Томи» мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться — вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

Дзюбой интересовались в Китае? Я лично не уверен, что Артему подошел бы китайский футбол… В частности, по менталитету», — цитирует Непомнящего «Спорт-экспресс».