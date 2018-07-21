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Непомнящий: «Дзюба хамоват, но он не подлец»
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Непомнящий: «Дзюба хамоват, но он не подлец» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем сборной России Артеме Дзюбе, который в прошлом играл под его руководством в «Томи».
«Не раз говорил, что он нужен сборной, потому что он — мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого!
Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец. Допустим, в «Томи» мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться — вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.
Дзюбой интересовались в Китае? Я лично не уверен, что Артему подошел бы китайский футбол… В частности, по менталитету», — цитирует Непомнящего «Спорт-экспресс».
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