Непомнящий считает Дзюбу мотиватором

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что думает о нападающем сборной России и петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе, передает Sport24.

"Не раз говорил, что Дзюба нужен сборной, потому что он — мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого!

Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец. Допустим, в «Томи» мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться — вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.

Дзюбой интересовались в Китае? Я лично не уверен, что Артему подошел бы китайский футбол… В частности, по менталитету", — сказал Непомнящий.

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