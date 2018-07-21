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Непомнящий считает Дзюбу мотиватором
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Непомнящий считает Дзюбу мотиватором 

Газета.Ru 39 минут назад
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что думает о нападающем сборной России и петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе, передает Sport24.
"Не раз говорил, что Дзюба нужен сборной, потому что он — мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого!
Да, он хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец. Допустим, в «Томи» мог более взрослому игроку сказать: «Ты, старый пердун». Или спросить: «Ты, старая кляча, будешь нормально играть?» Говорил, конечно, в шутливой форме, но я начинал волноваться — вдруг возникнет конфликт?.. Однако футболисты это воспринимали нормально, не обижались на него. У Дзюбы есть понимание, где грань, которую нельзя переступать.
Дзюбой интересовались в Китае? Я лично не уверен, что Артему подошел бы китайский футбол… В частности, по менталитету", — сказал Непомнящий.
Ранее «Зенит» сделал предложение «Эспаньолу» по Эрмосо.
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