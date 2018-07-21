Россиянка родила на лавочке во дворе, пока скорая ехала из соседнего города

Жительница Дальнего Востока родила малыша прямо на лавочке в своём дворе. При этом, скорая помощь не смогла вовремя забрать женщину, так как ехала из соседнего города, сообщает «Восток-медиа».

Фото: Восток Медиа

Заглавное фото: Константин Юганов / Фотобанк Лори

Необычный случай произошёл в пятницу. Жительница посёлка Дунай, находящаяся на 9 месяце беременности, отдыхала у около своего дома на скамейке. Внезапно женщина почувствовала боли и закричала.

У женщины начались роды. Оказалось, что исходя из своего предыдущего опыта, она считала, что малыш появится не так скоро.

Тем временем, к роженице быстро подбежали подруги, которые вызвали скорую помощь. Однако в их небольшом городке не оказалось отделения скорой помощи, поэтому медикам пришлось мчаться на вызов из соседнего города.

Когда бригада врачей прибыла, женщина уже родила. Медики провели первоначальный осмотр малыша и матери, а затем забрали в роддом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.