В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти семилетней Юлии Солдаткиной

«В настоящее время руководитель следственного управления, криминалисты и следователи выехали на место происшествия. Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 июля в вечернее время девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». В субботу, 21 июля, около 10 утра девочка была найдена без признаков жизни.