Когда люди умирают, они оставляют после себя наследие. Эта женщина оставила после себя нечто особенное!

Это одеяла ручной работы моей бабушки, накинутые на скамьи на ее похоронах. Она сделала более 100 для каждого особого случая. Прежде чем она умерла, она сделала еще четыре, по одному для каждой из ее незамужних внучек, на наши свадьбы. Она скончалась на этой неделе в возрасте 84 лет. Она родилась на ферме в штате Нью-Йорк в 1932 году. На другом фото это она с моим дедушкой в Гонконге в 1969 году. Помимо, путешественницы по миру, она была отличницей в школе (как и мой дед!). Она вырастила 6 детей, заботилась о своих сестрах, и содержала успешную молочную ферму на протяжении 35 лет. Она была заядлым садоводом и лучшей бабушкой 13 внуков. Она лечила всех нас, как будто каждый из нас был ее фаворитом, в том числе и моя сводная сестра, которая не была фактически ее внучкой. Это была чудесная женщина. Она связала более 100 уникальных одеял, по одному на каждое событие жизни (выпускные, свадьбы) ее работы украшают наши диваны, кровати, стенки, и являются постоянным напоминанием о том, насколько сильно она нас любит!