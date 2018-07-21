В РПЦ отказались принимать «подарок» православным в виде продажи пива на стадионах

«Не надо лукавить, не надо врать. В данном случае речь идёт об элементарной алчности, о желании получить доход не столько от спорта, сколько от продажи всяких напитков, хороших и плохих. А где такое лукавство, там всегда вранье. Так что можно всех, кто пытается продвинуть пиво за счёт спорта, поздравить словами известного писателя: поздравляем вас, господин соврамши. Меня, конечно, удивляет, что человек, который вроде как является мусульманином, поднимает эту тему. Наверное, мусульманское духовенство и общественность мусульманская, если не боятся, должны по этому поводу что-то сказать. Но мне кажется, что любой нормальный православный человек этого странного подарка от одного из наших мусульманских друзей, наверное, не примет».

Всеволод Чаплин также уточнил, что православие не подразумевает запрета на употребление алкоголя, однако осудил попытку связать пиво и спорт.

«Выпить в умеренных количествах вино или пиво не грех в большую часть дней церковного года, но стадион и пиво, с моей точки зрения, что-то совершенно противоположное. Спорт и алкоголь, спортивная фигура и пивное брюхо всё-таки на разных полюсах общественного сознания должны быть. Когда футбол объединяют с так называемой культурой употребления пива, это издевательство над здравым смыслом, над логикой, над эстетикой, над спортом, над трезвостью, над нормальными человеческими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пиво и спорт вещи совершенно противоположные».