В РПЦ отказались принимать «подарок» православным в виде продажи пива на стадионах 

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил предложение Рустама Минниханова алчностью.
«Не надо лукавить, не надо врать. В данном случае речь идёт об элементарной алчности, о желании получить доход не столько от спорта, сколько от продажи всяких напитков, хороших и плохих. А где такое лукавство, там всегда вранье. Так что можно всех, кто пытается продвинуть пиво за счёт спорта, поздравить словами известного писателя: поздравляем вас, господин соврамши. Меня, конечно, удивляет, что человек, который вроде как является мусульманином, поднимает эту тему. Наверное, мусульманское духовенство и общественность мусульманская, если не боятся, должны по этому поводу что-то сказать. Но мне кажется, что любой нормальный православный человек этого странного подарка от одного из наших мусульманских друзей, наверное, не примет».
Всеволод Чаплин также уточнил, что православие не подразумевает запрета на употребление алкоголя, однако осудил попытку связать пиво и спорт.
«Выпить в умеренных количествах вино или пиво не грех в большую часть дней церковного года, но стадион и пиво, с моей точки зрения, что-то совершенно противоположное. Спорт и алкоголь, спортивная фигура и пивное брюхо всё-таки на разных полюсах общественного сознания должны быть. Когда футбол объединяют с так называемой культурой употребления пива, это издевательство над здравым смыслом, над логикой, над эстетикой, над спортом, над трезвостью, над нормальными человеческими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пиво и спорт вещи совершенно противоположные».
Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. На время проведения чемпионата мира по футболу он был снят. 20 июля в Калининграде прошло заседание совета по физкультуру и спорту с участием Владимира Путина, на котором обсуждались итоги ЧМ-2018 в России. В ходе обсуждений глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту, что за время мундиаля в регионе продали пива на 89 миллионов рублей. «Хотелось бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата — это продажи пива. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы рассмотреть возможность [оставить продажу пива на стадионах]. Всё-таки мужчины любят пиво. Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — заявил Минниханов. Президент в ответ пошутил, что «если уж мусульмане просят к пиву либеральней подойти», то вопрос придётся рассмотреть.