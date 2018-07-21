Этот случай помог ему изменить отношение к жизни в целом и окружающим людям в частности

Поздний вечер. Я тащусь из университета уставший, как собака, после рабочего+учебного дня, со мной уныло бредёт моя одногруппница, с которой мы обсуждали последние новости, учёбу, в общем, говорили обо всём и ни о чём. Настроение было паршивое, сказывались усталость и нервное напряжение, свободных мест в только что прибывшем автобусе не оказалось, и мы были вынуждены устроиться на задней площадке.

Несмотря на новизну автобуса, как только мы встали и заговорили, раздался писк. Источник шума был обнаружен достаточно быстро. Им оказался сигнал об открытии дверей, который, то пищал без перерыва, то включался и выключался каждую секунду. И, если поначалу он нас только веселил, мы строили догадки, не забыли ли внутри одного из сборщиков, который теперь подаёт сигнал SOS азбукой Морзе, то минут через 10 он начал порядочно бесить.

Я нелестно отзывался о тех, кто этот автобус собирал, чинил, эксплуатировал, потом о дне в целом и людях в частности. Мой поток ненависти и желчи прервал нецензурный крик водителя, мол, хватит уже кнопку нажимать, отойдите от неё или я сейчас встану и выкину вас из автобуса. Я отошёл от поручня, на который опирался, и увидел ту самую кнопку, которую я по неведению и нажимал сам всю дорогу, мешая людям ехать.

В этот момент я пришёл к весьма занятной мысли: «если всё идет не так, тебя все бесят, вокруг одни козлы, а ты один такой замечательный — задумайся, а, может быть, на самом деле тут всего один козел, и этот козел— ты».