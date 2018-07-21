Ещё
Этот случай помог ему изменить отношение к жизни в целом и окружающим людям в частности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этот случай помог ему изменить отношение к жизни в целом и окружающим людям в частности 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Поздний вечер. Я тащусь из университета уставший, как собака, после рабочего+учебного дня, со мной уныло бредёт моя одногруппница, с которой мы обсуждали последние новости, учёбу, в общем, говорили обо всём и ни о чём. Настроение было паршивое, сказывались усталость и нервное напряжение, свободных мест в только что прибывшем автобусе не оказалось, и мы были вынуждены устроиться на задней площадке.
Несмотря на новизну автобуса, как только мы встали и заговорили, раздался писк. Источник шума был обнаружен достаточно быстро. Им оказался сигнал об открытии дверей, который, то пищал без перерыва, то включался и выключался каждую секунду. И, если поначалу он нас только веселил, мы строили догадки, не забыли ли внутри одного из сборщиков, который теперь подаёт сигнал SOS азбукой Морзе, то минут через 10 он начал порядочно бесить.
Я нелестно отзывался о тех, кто этот автобус собирал, чинил, эксплуатировал, потом о дне в целом и людях в частности. Мой поток ненависти и желчи прервал нецензурный крик водителя, мол, хватит уже кнопку нажимать, отойдите от неё или я сейчас встану и выкину вас из автобуса. Я отошёл от поручня, на который опирался, и увидел ту самую кнопку, которую я по неведению и нажимал сам всю дорогу, мешая людям ехать.
В этот момент я пришёл к весьма занятной мысли: «если всё идет не так, тебя все бесят, вокруг одни козлы, а ты один такой замечательный — задумайся, а, может быть, на самом деле тут всего один козел, и этот козел— ты».
Карельские вести: последние новости
Когда люди умирают, они оставляют после себя наследие. Эта женщина оставила после себя нечто особенное! Оргазм во сне — реальность! И еще 10 удивительных фактов о женском наслаждении Он ненавидел своего брата и хотел построить огромный забор между их домами. Но был шокирован тем, что произошло потом!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой34
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини32
Рудковская показала «бесконечные ноги»2
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение