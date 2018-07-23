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Некрещенных младенцев разрешили отпевать
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Некрещенных младенцев разрешили отпевать 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
По распоряжению Священного Синода теперь во всех приходах Русской православной церкви утвержден чин отпевания для тех младенцев, которых не успели покрестить.
Как сообщает «Lenta.ru», о подробностях такого нововведения рассказал священник Александр Волков — пресс-секретарь Патриарха.
По словам Александра, в церковь нередко обращаются люди, потерявшие по разным причинам своих детей, и просят совершить хоть какой-то чин над усопшими, ища утешения.
Ведь бывает, что детки рождаются мертвыми или умирают в первые часы после рождения, когда спасти их жизни не представляется возможным. Кроме того, чин отпевания тех, кто умер уже в сознательном возрасте, связан, главным образом с молитвой о прощении грехов. «Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — отметил Волков.
Ранее сообщалось, что Церковь ввела в практику особый богослужебный чин утешения близких, чьи родственники покончили жизнь самоубийством.
Источник фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
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