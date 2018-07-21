Жительница Воронежской области нашла кусок лезвия в рулете с повидлом 

Опасный предмет обнаружили по чистой случайности. Жительница Эртильского района Воронежской области Екатерина Голева нашла кусок металлического лезвия в бисквитном рулете с повидлом местного производителя. Об этом женщина рассказала в пятницу, 20 июля. — Купила детям рулет и была в шоке, — рассказала она. — Когда порезала на кусочки, по чистой случайности обнаружила кусок лезвия. Что бы было, если ребёнок это проглотил, страшно подумать. Женщина собирается выяснить у производителя, как вышло, что лезвие попало в тесто.
В Воронежской области это не первый случай подобных неприятных находок. В январе 2018 года жительница Воронежа обнаружила личинок пищевой моли в шоколадных конфетах, а воронежец Алексей Потапенко в мае нашёл металлическую проволоку в маковом рулете. В октябре 2017 года жительница Воронежа обнаружила плесень в фаготтини популярной сети общепита. Ещё одна горожанка Юлия Кузнецова в то же время увидела в суши шкуру рыбы с чешуёй вместо поджаренного лосося. Алина Скобцева