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Жительница Воронежской области нашла кусок лезвия в рулете с повидлом
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Жительница Воронежской области нашла кусок лезвия в рулете с повидлом 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Опасный предмет обнаружили по чистой случайности. Жительница Эртильского района Воронежской области Екатерина Голева нашла кусок металлического лезвия в бисквитном рулете с повидлом местного производителя. Об этом женщина рассказала в пятницу, 20 июля. — Купила детям рулет и была в шоке, — рассказала она. — Когда порезала на кусочки, по чистой случайности обнаружила кусок лезвия. Что бы было, если ребёнок это проглотил, страшно подумать. Женщина собирается выяснить у производителя, как вышло, что лезвие попало в тесто.
В Воронежской области это не первый случай подобных неприятных находок. В январе 2018 года жительница Воронежа обнаружила личинок пищевой моли в шоколадных конфетах, а воронежец Алексей Потапенко в мае нашёл металлическую проволоку в маковом рулете. В октябре 2017 года жительница Воронежа обнаружила плесень в фаготтини популярной сети общепита. Ещё одна горожанка Юлия Кузнецова в то же время увидела в суши шкуру рыбы с чешуёй вместо поджаренного лосося. Алина Скобцева
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