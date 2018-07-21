Один совет может либо построить вашу карьеру, либо сломать ее

Команда моих студентов работала в свое время над сложной проблемой одного клиента. Я предложил им поговорить с моим знакомым, который хорошо разбирался в области и мог помочь им быстрее чему-то научиться. Я напоминал им об этом несколько раз, начиная со второй недели. Все время мне с улыбкой отвечали: «Да-да, мы сейчас же этим займемся». Спустя восемь недель они должны были отправиться на другой конец страны, чтобы встретиться с клиентом, и я снова им напомнил.

Когда они вернулись, я спросил, помог ли им советчик, о котором я говорил. Я был удивлен, когда услышал их ответ: «Ой, мы пытались некоторое время с ним связаться, а он не отвечал». Я написал им:

Команда,

насчет нашего разговора о том, что Джон До вам не ответил — пожалуйста, перешлите мне копии писем, которые вы ему отправили.

Спасибо,

Их ответ меня огорчил, но не сильно удивил.

Дорогой Стив,

Я считаю, произошло большое недопонимание с нашей стороны. Мы должны были связаться с Джоном До, и не сделали этого.

Мы не пытались написать ему до восьмой недели перед самым вылетом, а потом выяснилось, что письмо не отправилось, и мы забыли отправить его повторно, потому что погрязли в работе. Мы должны были уточнить его электронный адрес и снова с ним связаться.

С уважением,

Тэйлор

Хорошо, что они признали свою вину — но это не все.

Свяжите советы с собственными знаниями

Поразмыслив над этой ситуацией, я понял, что команда студентов упустила большую возможность обучения. Вскоре они должны были выйти в реальный мир из стен университета, и у них не было представления о том, как оценивать «предложения» и «советы» и реагировать на них.

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Да, они были умными и учились в одном из лучших университетов мира, но, как бы иронично это не звучало, они путали понятия «умный» с «я сам с этим разберусь».

На протяжении моей предпринимательской карьеры мне постоянно давали советы — начальники, наставники, друзья, инвесторы. Мне очень повезло, что я нашел людей, которых интересовала моя карьера, и, будучи молодым предпринимателем, я пытался обращать внимание на то, что они говорят. Я стал лучше — я смог быстрее обучиться всему и связывать информацию, которую мне передают другие, со своими знаниями.

Процесс оценивания советов

Вот что я ответил команде студентов:

Дорогая команда,

на работе вы будете получать тонны советов и предложений; от наставников — людей, на которых вы не работаете, но которые переживают о вашей карьере — начальников и других.

1. Относитесь к советам и предложениям как к подарку, а не пустой трате времени.

Представьте, что вы только что получили подарок в красивой обертке.

Представьте, как будет чувствовать себя человек, если вы проигнорируете его и выбросите в мусорное ведро.

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2. Когда работаешь на полную мощность, очень просто прийти к выводу, что совет/предложения других — это отвлечение. Это неправда. Порой ваша реакция на них может либо построить, либо сломать вашу карьеру или отношения.

В первый раз, когда вы проигнорируете совет, наставник или начальник просто подумает, что вы были слишком заняты.

Во второй раз начальник начнет подвергать сомнению ваше суждение. Ментор же будет задаваться вопросом, хотите ли вы вообще, чтобы он вас наставлял.

В третий раз, когда вы проигнорируете совет начальника, может пострадать ваша карьера. В случае с наставником, вы, вероятнее всего, испортите с ним отношения.

3. Всем нравится делиться советами и предложениями. Есть четыре категории советчиков:

Некоторые начальники/наставники делятся советами, потому что это придает им чувство важности.

Другие же обладают знакомствами и знаниями, которыми хотели бы поделиться с вами, потому что считают, что для вас это будет полезно.

Некоторые руководители и менторы хорошо выявляют закономерности. Они замечают, что ваш проект или проблему можно решить, познакомив вас с определенным человеком, который уже сталкивался с этим прежде.

Небольшое количество руководителей извлекли из этих закономерностей лучшие практики и знания. Они могут вкратце рассказать вам о своем опыте.

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4. В самом начале карьеры сложно понять, является ли совет достаточно полезным и ценным, чтобы тратить на него время. Вот что я предлагаю:

Начните с фразы «Спасибо за совет».

Затем вы можете спросить: «Помогите мне понять, а почему это важно? Почему я должен поговорить с ним? Чему я научусь?» Это поможет вам понять, какой тип совета вы получаете. Если это начальник, спросите: «Должен ли я приступить к этому немедленно?»

Всегда рассказывайте человеку, который дал вам человек, чему вы научились. Поблагодарите его.

Если вы открыты для советов, вы найдете людей, которые будут заинтересованы в долгосрочном развитии вашей карьеры — эти люди станут вашими наставниками.

В отличие от коучей, у наставников нет какой-то конкретной цели. Тем не менее, такие отношения могут вылиться в многолетний диалог продолжительного обучения. Помните, что вы должны не только получать, но и отдавать. В обмен на их наставления вы должны отдавать что-то настолько же ценное — а именно делиться с ними вынесенными уроками.

Если вы хотите основать компанию, сеть наставников и советчиков поможет вам не только быть в курсе текущих технологий, рынков и трендов, но и распознавать закономерности и привносить новые идеи, которые могут стать основой для вашего следующего стартапа.

Вынесенные уроки

Советы и предложения — не пустая трата времени и их нельзя игнорировать. Определите тип совета, который вы получили. Попробуйте понять, почему вам его дали. Обсудите приоритетность и прислушайтесь к нему.

Неправильная реакция на советы может навредить вашей карьере.

Советы — толчок к вашим собственным знаниям, взглядам и наставничеству. Относитесь к ним, как к подаркам.

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