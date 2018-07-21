Он ненавидел своего брата и хотел построить огромный забор между их домами. Но был шокирован тем, что произошло потом!

Давным-давно, жили два брата на соседних фермах, и однажды они очень сильно поссорились. Это был первый серьезный конфликт за 40 лет. До этого они всегда вели сельское хозяйство бок о бок, обмениваясь машинами и продукцией по мере необходимости и помогая друг другу во всем остальном. Но вот их долгое сотрудничество развалилось. Все началось с небольшого недоразумения, и оно переросло в большую ссору, и наконец они переругавшись окончательно перестали общаться.

Однажды утром раздался стук в дверь Джона. Он открыл ее, и увидел перед собой плотника с набором инструментов. «Я занимаюсь плотницкой работой», — сказал он. «Возможно, вам нужно что-то починить. Я могу помочь вам?»

«Да», — сказал старший брат. «У меня есть работа для вас. Видите тот ручей посреди моей фермы. Это сделал мой сосед, который на самом деле, мой младший брат. На прошлой неделе между нашими участками был луг, а он взял свой бульдозер прорыл дамбу от реки и теперь между нами появился ручей. Я думаю, он сделал это назло мне, но я его переплюну. Видите ту кучу дерева возле сарая? Я хочу, чтобы вы построили мне забор — 8-метровый забор — так чтобы я не смог больше даже видеть его!»

Плотник сказал: «Я думаю, что я понимаю вашу ситуацию. Покажите мне, где у вас гвозди ногти, и я смогу сделать работу, которая вам понравится».

Старший брат должен был ехать в город за припасами, так что он показал плотнику, где что лежит, а сам уехал почти на целый день. Плотник упорно работал весь день. На закате, когда фермер вернулся, плотник закончил свою работу.

Глаза фермера широко открылись, челюсть упала. Там вообще не было забора. Это был мост… мост, протянувшийся с одной стороны ручья на другую! Прекрасная работа, поручни и все остальное. И вот сосед, его младший брат, шел по этому мосту, протягивая к нему руки. «Ты настоящий мужчина, раз построил этот мост после всего того, что я сказал и сделал». Два брата стояли, каждый на своей стороне, а затем они встретились посередине, взяв друг друга за руки.

Они повернулись и увидели плотника, который собирал свои инструменты и уже хотел уходить. «Нет, подождите! Остановитесь у нас на несколько дней. У меня много других проектов», — сказал старший брат. «Я бы хотел остаться», — сказал плотник, — «но, мне еще надо построить много мостов.»