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Что бывает при аллергии на воду
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Что бывает при аллергии на воду 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Аллергия на воду — одна из самых редких аллергических реакций. Тем не менее, науке хорошо известно данное явление. Оно даже получило характерное название «аквагенная крапивница».
Сложно описать дискомфорт людей, которые столкнулись с этим явлением. Каждый раз при употреблении обычной воды тело может покрываться болезненными зудящими красными пятнами. Не важно, горячая вода или холодная. Не важен и ее источник. Проблемы могут вызвать обычная прогулка под дождем или занятие в тренажерном зале. Даже плакать в такой ситуации бывает болезненно.
Все это вынуждает людей с аквагенной крапивницей очень тщательно соблюдать меры предосторожности, по возможности избегая встречи с водой. А если вы посмотрите видео, подготовленное специально для вас, то узнаете механизм действия данной аллергии.
Найти другие интересные и познавательные видео вы сможете, если посетите специальный раздел нашего сайта.
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