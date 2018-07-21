Что бывает при аллергии на воду

Аллергия на воду — одна из самых редких аллергических реакций. Тем не менее, науке хорошо известно данное явление. Оно даже получило характерное название «аквагенная крапивница».

Сложно описать дискомфорт людей, которые столкнулись с этим явлением. Каждый раз при употреблении обычной воды тело может покрываться болезненными зудящими красными пятнами. Не важно, горячая вода или холодная. Не важен и ее источник. Проблемы могут вызвать обычная прогулка под дождем или занятие в тренажерном зале. Даже плакать в такой ситуации бывает болезненно.

Все это вынуждает людей с аквагенной крапивницей очень тщательно соблюдать меры предосторожности, по возможности избегая встречи с водой. А если вы посмотрите видео, подготовленное специально для вас, то узнаете механизм действия данной аллергии.

Найти другие интересные и познавательные видео вы сможете, если посетите специальный раздел нашего сайта.