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«Нормальная женская фигура»: Виктория Боня поправилась на 5 килограммов
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«Нормальная женская фигура»: Виктория Боня поправилась на 5 килограммов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телезвезда и блогер Виктория Боня всегда отличалась стройностью и изяществом. Некоторые даже советовали ей немного поправиться. И наконец их мечты реализовались! Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» сообщила, что прибавила в весе, причем на целых пять килограммов.
В 2006 году Виктория Боня пришла на проект «Дом-2» и с того времени ее жизнь сильно изменилась. Несмотря на то что красавица не «построила любовь» в телешоу, она запомнилась многочисленным зрителям яркой внешностью и харизмой. После ухода на нее посыпались многочисленные предложения по работе, сейчас она является одной из самых узнаваемых телезвезд. Впервые посетив лобное место, Боня во всеуслышание заявила, что во внешности ее все устраивает, ведь у нее практически нет недостатков, разве что таковым можно считать тонкие щиколотки. Поклонники считали ее слишком стройной и долгие годы советовали поправиться. Свершилось — знаменитость «отчиталась» о набранных килограммах и вовсе не переживает по этому поводу, наоборот — радуется: «Я прибавила в весе 5 кг и очень этим довольна! Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала. Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня „толстая“, „пора на диету“… А как вы думаете, мне идет?»
Виктория в подтверждение своих слов опубликовала фото в купальнике, которое буквально «под микроскопом» принялись рассматривать фанаты и не менее многочисленная армия недоброжелателей. Подписчики обсуждают новую фигуру Бони, большая часть сделала вывод — теледиву нельзя испортить. Они тщетно пытались разглядеть ее изъяны, признав, что селебрити по-прежнему прекрасна. Немногие заметили изменения: «Вы стали еще красивее, не надо худеть. Вы стали сексуальнее». «Вы настолько красива и гармонична, восхищаюсь вами! Вы пропагандируете нормальную женскую фигуру, а не кости». «Худеть вам не нужно, у вас все очень красиво». «Вы супер. Какой у вас сейчас вес? Расскажите, пожалуйста, как набрали вес, мне это необходимо». «В жизни, может, и отлично выглядите с прибавленным весом, но на фото в купальнике фигура выглядит не такой идеальной, как раньше. Я даже стала подумывать, что вы в интересном положении. Но главное, что вам комфортно, а сильная худоба — это чересчур». «Я тоже заметила, что поправились, очень женственно. А мне наоборот нужно похудеть до ваших параметров».
Как бы то ни было, на снимках своего Инстаграма Виктория Боня выглядит шикарно, но вот на фото, которые сделаны вездесущими папарацци, ее фигура имеет небольшие недостатки, злопыхатели даже заметили целлюлит.
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