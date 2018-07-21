В Удмуртии выберут «Мисс добровольчество-2019»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал прием заявок на конкурс «Мисс добровольчество-2019». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 16 до 27 лет, которые имеют стаж волонтерской работы не менее 1 года.

Для участия необходимо до 30 ноября заполнить анкету на официальном сайте конкурса или в группе Вконтакте. С 1 декабря 2018 года по 1 января 2019 года девушкам нужно прислать видеовизитки.

По результатам кастинга жюри отберут 11 участниц. Финал состоится 10 марта в Удмуртской государственной филармонии.