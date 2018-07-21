Кто такие Сими и Хейз Харда и почему мы обожаем их стиль

Кто они Когда твой первый показ Chanel состоялся в 14 лет, это уже можно считать успехом. Тогда посетили свое первое модное шоу, и на них обратили внимание street-style фотографы. После этого жизнь и карьера девушек пошла в гору: дуэт приглашают на все мероприятия, они дружат с селебрити А-листа, а также играют музыку на вечеринках и снимаются в кампейнах своих друзей-дизайнеров (мы про Вирджила Абло).

Сими и Хайя родились в Саудовской Аравии в семье арт-коллекционера и дизайнера интерьера, выросли в Лондоне и закончили старшую школу в Дубае. После чего близняшки перебрались в Лос-Анджелес, где учились в университет по специальности «продюсирование фильмов». Собственно там они и познакомились с новыми друзьями, о которых говорит весь мир, и стали развиваться в сфере моды и музыки.

Чем известны

Сими и Хайя Харда получили большое влияние в социальных медиа. На Instagram девушек, который они ведут вместе, подписано более 700 человек. Туда сестры выкладывают фотографии своих луков, фото street-style, модельные работы и снимки из путешествий, вечеринок и тусовок со звездными друзьями. Одним из главных занятий девушки считаю свою работу в качестве диджеев. Публике они известны как музыкальный дуэт Simi Haze.

Стиль

Даже если вы не увлекаетесь музыкой или никогда не слышали труды близнецов Харда, то их стиль точно не может оставить никого равнодушным. У девушек очень похожий вкус: они часто выбирают одежду для выступлений и мероприятий, которая гармонирует между собой (может, их в детстве тоже родители одинаково одевали, как это бывает с двойняшками).

Это всегда яркие цвета, подчеркивающие неоновые пряди на волосах, короткие топы, открывающие подтянутый пресс, кроссовки из новых коллекций, ботинки и полусапоги. Сими и Хайя обожают винтажную одежду, футболки и майки с рисунками, спортивные брюки свободного кроя, рубашки в стиле oversized, а также пиджаки с мужского плеча и звериный принт. Все это они умело миксуют между собой, приправляя кепками, панамами, поясными сумками, украшениями и, конечно, ярким макияжем — их основной фишкой.