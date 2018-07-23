Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля

Блеск. Тебе захочется привлечь внимание к своей персоне. Пожалуй, флирт

с давним приятелем или буги-вуги на вечеринке твой партнер воспримет неоднозначно. А вот вечернее платье или новая укладка произведут впечатление как на него, так и на окружающих. Помни: достоинство — главное качество настоящих Львиц.

Удачные дни: 24.07, 27.07 Дева 23.08–22.09 Отношения. Уделяй больше внимания партнеру. Он не против романтического периода, но ты слишком увлечена работой. Попробуй перестроить свой режим, организуй ужин для двоих под звездным небом. Именно сейчас есть шанс освежить отношения.

Удачные дни: 26.07, 28.07 Весы 23.09–22.10 Дом. Ты будешь озабочена приемом гостей. Обновишь кухонный текстиль или купишь новый чайный сервиз — умения проявить гостеприимство тебе не занимать. Но от тебя, скорее, потребуется душевное тепло. Особенно если это будут старшие родственники супруга.

Удачные дни: 28.07, 29.07 Скорпион 23.10–22.11 Деньги. На повестке дня — финансовый вопрос. Чтобы успешно решить его в будущем, задуматься нужно уже сейчас. Не спеши отказываться от амбициозных предложений, сулящих дополнительный заработок. Вспомни поговорку: глаза боятся, руки делают.

Удачные дни: 26.07, 27.07 Стрелец 23.11–20.12 Интриги. Ты рискуешь быть неправильно понятой. Чтобы не попасть в неудобное положение, не изменяй своей природной искренности и честности, не пытайся хитрить. Завистниц и интриганок обходи стороной, да и для новых знакомств время сейчас неподходящее.

Удачные дни: 23.07, 29.07 Козерог 21.12–19.01 Здоровье. Пора расстаться с ненужным багажом в виде тяжелых мыслей или лишних килограммов. В первом случае помогут йога и психолог. Во втором — ягодно-овощная диета. Если осилишь оба варианта, убедишься, что в здоровом теле — здоровый дух.

Удачные дни: 25.07, 28.07 Водолей 20.01–17.02 Эмоции. Прояви спокойствие, если не хочешь серьезного конфликта. Даже если ты уверена в том, что твой партнер или коллеги не правы, сейчас не время отстаивать свою точку зрения. Пусть страсти улягутся, время расставит все по свои местам. И осторожнее за рулем!

Удачные дни: 24.07, 25.07 Рыбы 18.02–20.03 Дети. Тебе предстоит сделать открытия вместе с ребенком. Он захочет чему-то научиться — плавать брасом, петь. За компанию с ним ты решишь испытать и свои таланты. Результат превзойдет все ожидания. Ты удивишь своими успехами друзей и вдохновишь ребенка.

Удачные дни: 26.07, 29.07 Овен 21.03–19.04 Хобби. Тебя посетит вдохновение. Постарайся быстрее разобраться с проблемами и займись любимым делом. Например, сделай декупаж старого комода на даче или поэкспериментируй с новым рецептом варенья. Что бы ты ни выбрала, получишь удовольствие.

Удачные дни: 26.07, 27.07 Телец 20.04–20.05 Работа. Ты будешь нарасхват. Аврал в офисе или неожиданная подработка потребуют стопроцентной самоотдачи. Удачная возможность пополнить бюджет может обернуться нервным истощением. Объясни близким, как тебе нужна их забота, и получишь поддержку.

Удачные дни: 24.07, 25.07 Близнецы 21.05–20.06 Саморазвитие. Ты увлечешься идеей что-то изменить в себе, улучшить. Четкий план поможет добиться результата. Вполне возможно, что ты решишь освоить новый вид деятельности или захочешь повысить профессионализм, чтобы стать лучшей версией себя.

Удачные дни: 28.07, 29.07 Рак 21.06–22.07 Отдых. Тебя ждут приятные хлопоты и чемоданное настроение. Отправляясь на пляжный отдых, не забудь учесть все нюансы — от покупки обратных билетов до страхового полиса. Возьми с собой самые яркие наряды, пришло время блеснуть. Готовься к приключениям!

Удачные дни: 26.07, 28.07 Актуальное астрособытие для всех знаков

Венера в оппозиции к Нептуну

Что это означает?

Очень неоднозначный период. С одной стороны, на этой неделе тебя будут подстерегать интриги недоброжелателей, козни, кто-то может даже написать на тебя кляузу. Вероятны пустые иллюзии или просто путаница в личных делах. С другой стороны, если ты сумеешь трезво, без розовых очков, оценить ситуацию, то существующие отношения можно будет улучшить и испытать настоящие глубокие чувства.

Что нужно делать?

Несмотря ни на что, это подходящее время для осуществления творческих планов. Старайся быть мягче и проявлять внимание и заботу к окружающим. Они отплатят тебе той же монетой. К новым знакомым будь по-хорошему придирчивой. К концу недели туман рассеется, и ты сможешь составить о них правильное мнение. А вот со здоровьем старайся быть осторожнее. Все чрезмерные нагрузки перенеси на следующую неделю или просто равномерно распредели. Можно попробовать перейти на здоровое питание. Но избегай радикальных мер, сейчас важна умеренность.