Меню на удачу! Кулинарный гороскоп на август 2018

Диетологи и астрологи уверены, что нет ничего полезнее сезонных овощей! А если при этом еще учесть их зодиакальную пользу, то хорошее настроение и точеная фигура вам гарантирована. Наш постоянный эксперт Марина Журавлева дарит нашим читательницам гороскоп питания на последний месяц лета.

Чем бы не занимался Овен, ему не рекомендуется забывать о свежих огурцах прямо с грядки, и не обязательно при этом строгать салаты! Огурец на 97% он состоит из воды, свойства которой успешно используются косметологами, кулинарами и приверженцами правильного питания. А вечером можно положить по половинке кружочка под глаза и протереть им шею. Ферменты, содержащиеся в огурцах, активизируют образование в организме витамина С и способствуют усвоению витамина В2.

Телец

Телец обожает грибы в любом виде, но особенно по душе ему лисички и белые. На рынках полно лисичек — бегите и готовьте любимому что-нибудь вкусненькое. Высушенные грибы следует смолоть в порошок и хранить в плотной холщовом или тканевом мешочке. Срок годности — 1 год. Можно использовать как приправу к мясному рагу. А свежие грибы можно отварить, замариновать, посолить или пожарить.

Близнецы

Странная вещь: большая часть Близнецов и рыбу не очень жалуют и к грибам относятся спокойно, но от холодного компота из ревеня не смогут отказаться. Также можно приготовить пирожки с ним! Этот продукт положительно влияет на мозговую деятельность, а значит и на память. Приносит пользу пищеварительной системе, обладает слабительным эффектом и укрепляет иммунитет. Не стоит налегать на него людям с сахарным диабетом.

Безусловно, Лев любит мясо, но хищник по гороскопу ест с удовольствием и виноград, и дегустирует красное сухое вино. Однако не стоит увлекаться, особенно на жаре. Львам придется по вкусу мясо средней прожарки с разными приправами. Кстати небольшое количество этого продукта активизирует работу мозга, защищает от хрупкости костей и недостатка витамина D.

Практически все Девы без исключения любят рыбу и морепродукты. Правда, по-разному! В сентябре этому знаку зодиака надо побаловать себя морепродуктами, например, устрицами и ими подобными. И обязательно стоит попробовать буйабес или семгу в терияки. Прекрасно подойдет и белая рыба, из которой можно приготовить бутерброды, салат или суп.

Свинина и другое запеченное мясо — то, что надо Весам. Посоветуйтесь с поварами и продавцами на рынке, они вам посоветуют подходящие специи, которые подчеркнут вкус и аромат мяса. Хороши будут и мясные бульоны (не куриные) и супы на них. И не бойтесь использовать различные соусы.

Скорпион

Скорпиону можно все… Но только не жирную пищу. Лучше отдать предпочтение ягодам, фруктам, зелени, овощам (картофель не считается). Ешьте как можно больше ягод, замените ими один из приемов пищи. Салаты: выберите себе вкусную заправку и добавьте их в свой рацион. Рекомендуем рисовый или яблочный уксус и тыквенное масло.

Стрелец

Инжир, как его еще называют: «смоква, „фига“, „винная ягода“ — деликатес для тельца. Можно, конечно, съесть несколько штучек подряд — плод доостаточно сладок. А как же польза? На нашем сайте вы найдете много рецептов с использованием этой ягодой и обязательно угодите Стрельцу.

Козерого любит мак, но, как вы сами понимаете, просто ложкками его не наешься. А вот выпечка или, например, шпинатная паста, посыанная маком — хит сезона для этого знака зодиака. Главное не увлекатьсямучным с маком: бубликами, баранкиами бубликами! А вот в салат — пожалуйста, щепотку.

Водолей

Если ввы сохнете по Водолею — вперед! Скоерее сварите ему щавелевые щи по — царски. Можно меню на неделю — на следущий день — салат со шпинатом, потом киш — покапайтесь по нашему сайту. И ешьте его сами — если вы Водолей. Суп пюре, салат с гранатом (сладким), салат с яйцом, теплый алат дачный. И обязательно вымойте щавель, отрежьте ножки и заморозьте на зиму — он ваш друг.

Сезон арбуза — счастье для рыб. Этот знак зодиакалюбит сочный плод, правда ег ораздражают косточки. Пусть любимый разрежет вам плод и вытащик косточки — это ли не признак любви. В день два один арбуз — ничего страшного, а вот болше не стоит. Очень вкусны арбузы в салатах (есть на passion.ru ), попробуйте! Кстати, а вы знаете, что арбузы можно консервировать?

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