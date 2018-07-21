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На Котовского тракторист залез в ковш, чтобы достать кошку с дерева
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На Котовского тракторист залез в ковш, чтобы достать кошку с дерева 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тракторист залез в ковш, чтобы добраться до кошки на дереве
Сегодня, 21 июля, на улице Котовского в Тюмени тракторист необычным способом спас непоседливую кошечку, которая забралась на дерево и долго не спускалась. Питомец на протяжении нескольких часов мяукал с высоты на весь двор. Потом животное заметили местные жители, которые попросили рабочих достать взобравшегося на высоту пушистика.
— Первой кошку на дереве увидела почтальон Наталья. Женщина позвала нас на помощь. Через какое-то время около дерева, где сидела кошка, собралась толпа. Сюда также пришла хозяйка животного. Мы попросили мужчин, работавших неподалеку, о помощи. Они согласились достать кошку с дерева, — рассказала 72.ru автор ролика в соцсетях Елена Обухова.
Тракторист залез в ковш спецтехники, его напарник поднял мужчину на высоту, где на дереве сидела кошка. Мужчина в ковше схватил животное и спустился вместе с ним вниз. После этого испуганного, но невредимого питомца вернули хозяйке.
В конце июня на Белинского произошёл похожий случай. Местные жители из дома, который соседствует с пожарной частью, попросили у спасателей достать их кота с дерева. Сотрудники МЧС сняли животное с дерева с помощью автолестницы.
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