На Котовского тракторист залез в ковш, чтобы достать кошку с дерева

Тракторист залез в ковш, чтобы добраться до кошки на дереве

Сегодня, 21 июля, на улице Котовского в Тюмени тракторист необычным способом спас непоседливую кошечку, которая забралась на дерево и долго не спускалась. Питомец на протяжении нескольких часов мяукал с высоты на весь двор. Потом животное заметили местные жители, которые попросили рабочих достать взобравшегося на высоту пушистика.

— Первой кошку на дереве увидела почтальон Наталья. Женщина позвала нас на помощь. Через какое-то время около дерева, где сидела кошка, собралась толпа. Сюда также пришла хозяйка животного. Мы попросили мужчин, работавших неподалеку, о помощи. Они согласились достать кошку с дерева, — рассказала 72.ru автор ролика в соцсетях Елена Обухова.

Тракторист залез в ковш спецтехники, его напарник поднял мужчину на высоту, где на дереве сидела кошка. Мужчина в ковше схватил животное и спустился вместе с ним вниз. После этого испуганного, но невредимого питомца вернули хозяйке.