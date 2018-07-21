Ее 14-летний сын не помогал с семейной распродажей. Но все изменилось, когда произошло это!

Сегодня мой 14-летний сын и я проводили распродажу. Но он не проявлял особого интереса к этому и большую часть времени был увлечен своим телефоном. Но вот к нам подошли мать и дочь явно в тяжелом финансовом положении, и мать сказала, что ее дочери диагностировали рак поджелудочной железы 3 дня назад. Ее дочь спросила, сколько стоит мягкая игрушка медведь?

Мой сын посмотрел прямо ей в глаза и сказал: «Улыбнитесь мне вашей самой большой улыбкой.» Девочка мило улыбнулась ему. Затем он вручил ей медведя и сказал: «Эта улыбка стоит миллион долларов, детка!»

Я никогда не была так горда за своего сына!