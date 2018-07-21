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«После погрома на остановке на меня теперь косо смотрят». Рыбинца по ошибке записали в вандалы
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«После погрома на остановке на меня теперь косо смотрят». Рыбинца по ошибке записали в вандалы 

76.ru 54 минуты назад
Фото: 76.ru
Алексей пришёл на остановку всего лишь зарядить телефон
— Ты что, совсем дурак? — так Алексея Малышева из Рыбинска встретили на работе, когда в соцсетях появилось видео погрома на местной остановке. Дело в том, что на видео узнали Алексея — и решили, будто он вместе с пьяной компанией разнес эту остановку.
С того дня Алексею не стало спокойной жизни.
— На меня косо смотрят люди, пишут мне в интернете, — сокрушается парень. И не знает, как теперь всем объяснить, что он тут не при чем. Алексей к погрому отношения не имеет.
— На эту остановку мы зашли с другом — зарядить телефон. И тут подошла эта странная компания — два парня и две девушки. Они вели себя неадекватно. Мы вытащили телефоны из зарядки и ушли на соседнюю остановку. Я попал на видео в самом начале. А громить всё они начали через пятнадцать минут, — говорит Алексей.
На кадрах, действительно, видно, что остановку разносят парни лет 30 в шортах. А Алексей был в джинсах.
— Я уж не знаю, как и объяснить всем, что это не я… — говорит рыбинец.
У полиции к Алексею претензий нет.
Погром на новой модной остановке, оборудованной розетками и информационными табло, толпа устроила в середине недели. На кадрах видно, что парни и девушки ломают всё, до чего могут дотянуться.
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