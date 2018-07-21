Эта женщина-расистка пыталась заставить выкинуть бездомного из магазина. Но то, как поступил владелец магазина — бесценно!

Я работаю продавцом в магазине мужской одежды. Владелец, мой босс, проводит много времени в магазине, и старается держать цены как можно более низкими, чтобы помочь бедным людям нашего города купить себе одежду на собеседование по поводу трудоустройства.

Однажды один бедняк кружил вокруг нашего магазина, в другие магазины его даже не подпускали.

Клиент: «Простите, сэр?»

Я: «Да, мэм?»

Клиент: «Я думаю, что Вам надо вызвать охрану. Этот бездомный, трется возле отдела костюмов и что-то бормочет. Я просто уверена, что он хочет украсть один».

Я: «Простите, мэм, но я думаю, что это маловероятно.»

Клиент: «Ой, да ладно, вы знаете, какие они! Я имею в виду, я бы приглядывал за ним, даже если бы он не был бездомным!»

Бездомный был к тому же латиноамериканцем.

Я: «Это неважно для нас, мэм.»

Клиент: «Ну, я уверена, что владелец хотел бы услышать об этом!»

Я без вопросов зову босса. Клиент объясняет свое беспокойство. Как афроамериканец, мой босс не доволен ее расизмом, но соглашается поговорить с бездомным человеком.

Владелец: «Простите, сэр, вы нашли то, что вам нужно?»

Бездомный: «Ну, не совсем. Я надеялся на что-то универсальное в темной или синей цветовой гамме, но в большинстве вариантов моего размера вырисовывается американский стиль, а не Европейский, который мне подходит намного лучше. Не говоря уже о том, что они все в тонкую полоску, которая на самом деле абсолютно не стройнит, понимаете?»

Владелец: «Я… Да, я понимаю. Я думаю, у нас есть несколько вариантов для вас, если вы последуете за мной. Откуда Вы все это знаете?»

Бездомный: «Пока я не потерял работу, это был мой ежедневный стиль. Я не ищу ничего особенного, просто то, что я могу одеть, чтобы хорошо выглядеть на собеседование сегодня».

Мой босс помогает ему найти то, что ему нравится, и подходит к прилавку с ним. Чек составил $87.

Бездомный, роется в карманах: «Держите, я думаю, этого хватит.»

Владелец, обращаясь ко мне: «Возьми мою карту. Я куплю этот костюм для него».

Затем он обращается к бездомному: «Я оплачиваю ваш костюм, при одном условии. Сегодня после собеседования, вы приходите обратно к нам и устраиваетесь на работу здесь. Понял?»

Бездомный: «Я… о Боже мой, спасибо. Большое Вам спасибо».

Двумя годами позже, бывший бездомный теперь мой менеджер, и у него есть маленькая дочка от его новой женой — сестры владельца.