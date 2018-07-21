Виктория Демидова — тренировка проблемных зон

Вике 37 лет, количество подписчиков в Инстаграмме превышает цифру в 600 тысяч, при чем, не малую долю составляют популярные звезды шоу бизнеса. Знаменитой девушка стала благодаря фотографиям своего красивого подтянутого тела, часто появляющегося в качестве мотивации в ведущих пабликах социальных сетей о спорте.

Виктория не употребляет спортпит или какие-либо добавки, вес Виктории на настоящее время равен 45 кг!

Многих удивляет активность и находчивость девушки, а она, улыбаясь, отвечает, что просто очень любит жизнь.

ВИДЕО: Тренировка для проблемных зон: пресс, ягодицы, бедра

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