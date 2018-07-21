И всё-таки это любовь

Накануне канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (Justin) и модель Хейли Болдуин (Hailey) вместе отдыхали в Вашингтоне. Как и обычно, молодые люди выглядели очень счастливыми, казалось, весь мир замер вокруг них. Они целовались прямо у дороги, не замечая никого вокруг, пока их не прервали девушки, проезжающие мимо на машине.

Джастин и Хейли оказались такими милыми, что с удовольствием поболтали с незнакомками, приняли поздравления о предстоящей свадьбе и даже сделали фото. «Счастливая парочка Джастин и Хейли медленно прогуливались по парку, держались за руки, обнимали друг друга и периодически целовались», — рассказывает одна из незнакомок. Другая добавляет: «Можно точно сказать, что они любят друг друга. Когда я поздравила их с помолвкой, Хейли так мило улыбнулась. Она точно с ним счастлива». Оказалось, что Джастин и Хейли были в Вашингтоне по случаю празднования дня рождения их общего друга — пастора Челси Смита (Chelsea). Во время совместной прогулки Джастин был в сером худи, спортивных штанах и оранжевой кепке, а Хейли — в чёрной толстовке.