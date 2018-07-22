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Любовное труне Джастина Бибера и Хейли Болдуин
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Любовное труне Джастина Бибера и Хейли Болдуин 

Popcake.tv 22 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер (Justin) и модель Хейли Болдуин (Hailey) вернули романтику в Майами. Молодые люди были замечены в одном из местных ресторанов за ужином. Возлюбленные, как и обычно, выглядели очень счастливыми и безумно влюблённым друг в друга. Многие отмечают, что Джастин и Хейли сейчас находятся в «любовном турне» по всем городам Северной Америки.
Все началось с Майами, там их впервые заметили вместе у входа в один из ночных клубов. Затем папарацци поймали их в Нью-Йорке, Бруклине и Манхэттене. А после молодые люди вместе посетили тропический островов Багамы.
Сейчас точно нет никаких сомнений, что молодые люди любят друг друга до безумия. Интересно, в каком городе возлюбленные решат сыграть свою долгожданную свадьбу. Думаю, узнаем совсем скоро
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