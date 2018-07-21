Монгольская альпинистка покорила вторую по высоте в мире гору Чогори

Улан-Батор, 21 июля / Синьхуа / — Монгольская альпинистка Бадамгаравын Гангаамаа сегодня успешно поднялась на вершину горы Чогори /К2/. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на Монгольскую ассоциацию альпинистов.

Вместе с ней в экспедицию отправились еще 14 горновосходителей. Их поход завершится 18 августа.

Гора Чогори — это самая высокая точка Каракорумского хребта и вторая по высоте вершина в мире после Джомолунгмы. Ее высота составляет 8611 метров над уровнем моря,

Б. Гангаамаа является первой монголкой, выполнившей одну из сложнейших в альпинизме задач «Покорение 7 вершин мира» — восхождение на самые высокие горы семи частей света.