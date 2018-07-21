Клиентка скандалила с ней из-за того что она отказалась продавать алкоголь для ее несовершеннолетней дочери.

Я работаю в магазине алкогольных напитков. У нас есть вывеска, на которой большим, жирным шрифтом, написано, что продажа алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия — незаконна! Кроме того, в нашем магазине не придерживаются правила «клиент всегда прав», у нас есть правило — закон имеет приоритет. В любом случае, я уже собиралась закрывать магазин, когда к нам вбежала женщина.

Клиент: «Спасибо, б**** вы все еще открыты! Мне нужен подарок на 16-летие моей дочери. Она любит Бурбон. Что вы посоветуете?»

Я: «Простите, Вы сказали „16-й“ день рождения? Мэм, мне очень жаль, но это незаконно приобретать алкоголь для несовершеннолетних. Я не могу обслужить Вас, и я вынуждена просить вас покинуть магазин.»

Клиент: «Какого черта вы говорите? Она моя дочь. Я могу купить ей бухла, если я хочу!»

Я: «Мэм, боюсь, что нет. На вывеске у входа достаточно четко написано, что продажа алкоголя несовершеннолетним (и для несовершеннолетних) — незаконна. И не имеет значения, что вы являетесь родителем. По правде говоря, как родитель, вы должны знать это еще лучше».

Клиент: «Она б**** моя дочь и я куплю ей б**** алкоголь, если я б**** хочу! Теперь закрой е**** и делай свою работу!»

Я: «Мэм, я делаю свою работу. Соблюдение закона — это большая часть моей работы и я не хочу относиться к сотрудникам, которые нарушают закон. Теперь прошу вас покинуть наш магазин».

Клиент: «Ну вас к черту тогда! Я не покупаю выпивку для нее. Я покупаю ее для себя! Теперь б**** вы продадите ее мне!»

Я: «Простите, мэм…вы уже сказали, что это для нее. Я ничего не продам вам. Вы просите меня, совершенно незнакомого человека, чтобы я нарушила Федеральный закон и поставила себя под угрозу штрафа более 90 000 долларов, потерю моей работы и возможности никогда больше не работать в любом месте, где продается алкоголь. Я не хочу делать это даже для моих друзей, так зачем мне это делать для грубого клиента?»

Клиент: «Кто бл*** ты такая, чтобы говорить мне „нет“? Ты знаешь, кто я?!»

Я: «Та, кому плевать на закон, ваших детей и их благополучие, и лучше уходите из моего магазина прямо сейчас, прежде чем я не вышвырнула вас отсюда и не позвонила в полицию!»

Клиент затыкается и убегает.

Но она не успокоилась и позвонила моему боссу, чтобы пожаловаться ему и меня впоследствии уволили из магазина.

Я не знаю, была ли я права или ошибалась, но я твердо верю, что я все сделала правильно!