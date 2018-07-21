Максим Дрозд: «У меня всегда были штампы в паспорте

Популярный актер дал интервью «Антенне».

— Сейчас идут съемки продолжения сериала НТВ «Консультант». Что ждет вашего героя Брагина?

— Брагин по-прежнему человек, запутавшийся в личной жизни: тут дети и там дети, одну любит, другую жалеет. Действие сериала уже разворачивается не в 80-е, а в 90-е годы. В стране неразбериха, возникают криминальные группировки, новые отношения между прокуратурой и бандитами. И тут у моего героя возникает искушение: он оказывается в службе безопасности шоу-бизнеса. Даже раз случайно на сцене исполняет попсовую песню, прикрывая певицу от возможной угрозы. Мне 30 лет назад сказали: «Парень, не пой!» И я внял этому совету. И вот на съемках впервые спел. Когда в студии записывал саундтрек, мне понравилось.

— Сегодня в моде достаточно свободные отношения в парах. А какая степень свободы приемлема для вас? Вы сторонник патриархата или современный человек?

Максим Дрозд: — Я в этом плане патриархален, не понимаю, что значит «свободная пара». У меня всегда были штампы в паспорте (актер был трижды официально женат. Первая супруга, хореограф Лидия Фомина, родила дочку Дарью, вторая жена, мастер спорта по плаванию Анастасия Бровкина, подарила мальчика Егора и девочку Марию. В третьем браке, с Викторией Полторак , стал отцом в четвертый раз — актриса родила дочь Софию. — Прим. «Антенны»).

— В любых ролях вы всегда смотритесь брутальным, уверенным в себе мужчиной. А в какой комедийной роли видите себя?

Максим Дрозд:

— Я вижу себя, скажем, в комедии положений, где мой герой — прибандиченный парень с пистолетом в руках, который попадает в смешные и нелепые ситуации. Я уже могу играть пародии на все свои роли, связанные с криминалом. У меня только раз состоялся опыт работы в проекте с элементами комедии и фарса — «Муж с доставкой на дом». Думаю, что через какое-то время к этому обязательно приду и буду получать от подобных ролей удовольствие, надеюсь, что и зритель тоже.

— Максим, вы в хорошей физической форме. Следите за питанием? Какими видами спорта занимаетесь?

Максим Дрозд: — Поскольку мне 50 лет, занимаюсь я уже только физкультурой. За питанием слежу, стараюсь недоедать и есть правильные продукты — мой сбалансированный рацион. Работа помогает следить за собой.

— С кем из партнеров по сериалу «По законам военного времени» вам комфортнее всего было работать?

Максим Дрозд:

— Со всеми — Женей Воловенко, Панкратовым-Черным, Катей Климовой, Стасом Баклановым… Помню, во время съемок перед Новым годом стоял мороз градусов 10, а мы играли сентябрь. В рубашках, пиджаках, снег «топили» солью, тепломашинами. И никто не заболел. К такой роли интересно было похудеть, чтобы не возникало вопроса, почему такое холеное лицо в 1941 году на фронте. Наверное, килограммов пять сбросил.

— Какой должна быть современная женщина?

Максим Дрозд:

— Доброй, красивой, любящей. Ни в коем случае — феминисткой. Сейчас часто сталкиваешься с женской независимостью по типу «я сама». А в результате многие одиноки, и глаза у них грустные. Мадонна как-то сказала: «Мы с годами превращаемся в тех пацанов, которые нам нравились в юности». Женщины говорят, что настоящих мужчин все меньше и меньше, а мужчины говорят, что настоящих женщин не осталось. При этом и у тех, и у других глаза полны одиночества. Я поддерживаю христианское понимание семьи: женщина должна быть за мужем. В этом направлении и женщинам, и мужчинам надо развиваться.

— Актеры суеверны. Есть ли у вас какие-то приметы на съемках?

Максим Дрозд:

— Я пытаюсь быть верующим, поэтому в приметы не верю. Правда, запомнил, как давно кто-то во МХАТе мне сказал, что если текст пьесы не обляпан кофе, то не сыграешь хорошо на сцене. Иногда ловлю себя на мысли, что сижу, учу роль и специально ложкой с кофе прохожусь по сценарию. А еще говорят, что если текст падает, то лучше сесть и встать уже вместе с ним.

— Вы многодетный отец. Трудно воспитывать четырех ребят?

Максим Дрозд: — У меня прекрасные бывшие жены, и мы пытаемся как-то воспитывать их вместе. Хочу, чтобы дети стали хорошими людьми.

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