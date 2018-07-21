Лариса Вербицкая записала поэтический цикл

Легендарная телеведущая Первого канала Лариса Вербицкая , которую зритель помнит и любит по многим передачам, включая «Доброе утро», записала цикл стихов любимых поэтов

А ее муж оператор Александр Дудов снял на них одноминутные видеоролики.

«Вечерняя Москва» с разрешения Ларисы Вербицкой и Александра Дудова публикует первый мини-фильм «21. Ночь. Понедельник».

Стихотворение Анны Ахматовой , написанное в январе 1917 года и вошедшее в третий сборник поэтессы «Белая стая» — одно из любимых стихотворений Ларисы Вербицкой. Сегодня 21 июля — красивое и символическое напоминание читателям «Вечерней Москвы» о высоких чувствах.

Стихотворение «21. Ночь. Понедельник» Анна Ахматова посвятила художнику и литератору Борису Анрепу. Поэтесса познакомилась с ним в 1914 году. Ахматова посвятила Борису Васильевичу порядка тридцати стихотворений. Анреп жил в Великобритании, куда эмигрировал после Февральской революции. Последняя встреча Анны Андреевны с Анрепом состоялась в 1965 году в Париже после чествования Ахматовой в Оксфорде.