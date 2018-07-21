«Я покажусь алчной, если откажу»

— Как получилось, что ты начала встречаться с зависимым человеком?

— Когда мы познакомились, я знала про его увлечение курить траву, но не знала, что он так зависим. Он накурился в первый день знакомства — мы были у меня дома с друзьями и подругами, общались компанией, в какой-то момент он просто ушёл, не сказав, куда и зачем. Через час вернулся снова, один. Был не в самом приятном виде. Помимо того что он был пьян и обдолбан, ходил от одного косяка к другому, его одежда была грязной. Когда я помогала ему прилечь, он послал меня. Как любая адекватная девушка, я решила никак не контактировать с ним больше, но он стал просить ещё об одной встрече и убеждать меня, что это было впервые и такого больше не произойдёт.

— Чем он тебя зацепил?

— Харизмой, улыбкой и тем, как он держался дистанцию, разогревая к себе интерес. Я накручивала себя, думала, что не понравилась ему.

— Ты узнала, что он употребляет, и всё равно с ним встречалась?

— Да, в тот день я узнала, что он шабит. Но я не знала, что он зависим. И я не могла представить, что ждёт меня в этих отношениях.

— Сильно сложные отношения были?

— Отношения были тяжёлые. Мы виделись редко, так как он предпочитал отдых с друзьями, где была дурь. Занимал у меня деньги, а мне казалось, я покажусь алчной, если откажу. Через 3–4 месяца отношений он стал приходить на «свидания» на отходниках. Я молчала, думала, что не имею права запрещать, указывать на проблему, ведь мы так мало вместе. Обычно после таких встреч он спрашивал, что было и о чём мы разговаривали. Мне бы тоже хотелось забывать. Наши встречи сопровождались психами и нелестными высказываниями в мою сторону, если у меня не было денег на «продолжение банкета».

— Родители были в курсе твоих отношений с ним?

— Мама не была в курсе его зависимости до момента расставания. Подруги меня поддерживали, хотя, мягко говоря, не любили этого парня.

— У тебя рядом с ним возникало желание тоже попробовать?

— Нет. Но я отношусь нейтрально к людям, которые раз в полгода расслабляются с помощью травки, но не синтетики и прочей дряни.

— Как ты поняла, что всё, пора заканчивать всё это?

— Самое сложное в таких отношениях — перестать видеть жертвой его и понять, что жертва ты, я поняла это. Мы были вместе полтора года с периодами недолгих расставаний. Окончательно мы расстались, когда он ушёл в армию. Мне не очень хочется вспоминать причину и рассказывать о ней. Я не интересуюсь его жизнью, даже не знаю, где он и что с ним.

— Как ты пережила ваш разрыв? Стало, наоборот, легче или было тяжело?

— Мне было очень сложно отойти, и я старалась по максимуму работать и проводить время с друзьями.

— Заводила новые романы?

— Да, после этих отношений был недолгий роман. Мне нужно было отвлечься, и я не нашла другого способа. Парень, кстати, с которым мы встречались, тоже пережил сложное расставание. Поэтому, я думаю, у него была такая же цель. Именно он познакомил меня с будущим мужем Ромой.

— Они друзья?

— Нет, они были приятелями в одной компании, сейчас не общаются.

— Как вы с Ромой начали встречаться?

— Он стал проявлять ко мне внимание, когда я была ещё с тем молодым человеком. Поставил перед выбором: либо мы начинаем встречаться, либо прекращаем даже дружеские отношения. И я выбрала не его. Периодически мы всё же общались, виделись, но каждый раз это заканчивалось одним и тем же разговором. Как-то я пришла к нему в гости, когда мне стало скучно, мы смотрели фильм, и он меня поцеловал. С этого и начались наши отношения.

— А тот парень?

— К этому моменту мы уже расстались, отношения были недолгими.

— Через сколько времени вы с Ромой поженились?

— Через 5 месяцев, он предложил мне выйти за него замуж. Мы сыграли свадьбу на 7-м месяце отношений. Предложение он сделал кольцом, которое дарил на день рождения. Не было ничего необычного, но я чувствовала, что для него это важно. За 2 месяца Рома заработал на свадьбу. Было много нервов, срывов и слёз. Но наш день прошёл идеально.

— Вы давно вместе?

— Мы вместе уже 4 года. И только последний год мы стали очень простыми, перестали заморачиваться, привыкли к дурости друг друга. Мы иногда бесимся от причуд другого. Мы ссоримся, да, чаще, кажется, чтобы просто хорошенько помириться. Мы очень импульсивные, но наши ссоры не затягиваются более чем на 10 минут (раз в год ссоримся на несколько часов), чаще всего кто-то подходит и говорит — давай больше нессориться. Не знаю, как и из-за чего можно поругаться с любимым, чтобы не общаться день-два. Последнее время, кстати, мы можем начать ругаться, нам становится просто смешно, мы начинаем смеяться, и ссоры как не бывало. Мы не строим из себя идеальных. Мы разные во многих вопросах, но нас объединяет самое главное — понимание друг друга.

— Вам говорили, что слишком рано поженились?

— Да, мы с этим сталкивались. Многие говорили за спиной, что мы поженились по беременности, ждали, что начнёт расти живот и появится ребёнок.

— Как проводите время вдвоём?

— Чаще всего куда-то ходим поужинать, просто погулять, после можем прийти домой, посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, с друзьями встречаемся. На самом деле, не так часто удается побыть вместе, работа, тренировки. 1-2 дня в неделю, чтобы только вместе.

— Рома в курсе твоих прошлых отношений?

— Да, про прошлые отношения он в курсе, как минимум он читает мой блог.

— Получается, в твоей жизни было два серьёзных романа?

— Да, это так.

— Чем занимается твой муж?

— Сейчас он строитель-отделочник. Раньше был боксёром, поэтому в шапке моего профиля написано «Из отношений с наркоманом под венец с боксером».

— А ты чем занимаешься, помимо учёбы?

— Сейчас я зарабатываю в Instagram. Через несколько месяцев открываю свой бизнес, но пока не говорю, что это будет. До этого я всегда работала — с 14 лет официантом, каждое лето, во время учебы подрабатывала фотографом, снимала свадьбы и прогулки.

— Как твой муж относится к твоим откровенным видео в «сториз»?— Адекватно, как и ко всему, что я делаю. Когда я только начинала выкладывать фото в белье и купальниках, ему не нравилось, но он никогда не запрещал мне этого делать. Аудитория у меня преимущественно женская. Все танцы и откровения на разные темы — он это принимает, потому что это моя жизнь и он относится уважительно к моему хобби.

— Ты много пишешь про фитнес. Как часто занимаешься сама?

— Вообще, мой блог начался с фитнес-тем. В зал меня привёл лишний вес. Но сейчас для меня в тренировках главное — не красивое тело, а здоровье и крепкие мышцы. Занимаюсь 3–4 раза в неделю, хотя в последнее время из-за занятости не всегда стабильно хожу в зал. У меня есть тренер и каждую тренировку у меня разная программа. Раньше занималась пауэрлифтингом, но потом забросила, слишком травмоопасный спорт, у меня были небольшие проблемы с суставами.

— Подскажи какое-нибудь эффективное упражнение?

— Просто эффективных упражнений нет, есть эффективные программы. Поэтому даже для домашних тренировок нужен тренер. Но если цель — активность, то можно делать приседания, махи ногами, выпады. На пресс — скручивания.

— Как ухаживаешь за собой?

— Уход за собой уже несколько лет один — стараюсь правильно и сбалансированно питаться. Лучшая диета — полюбить своё тело. Вредности себе позволяю, ведь если исключить любимые продукты, организм будет стрессовать, и тут уже даже плоский живот не будет радовать. Помимо питания я занимаюсь спортом и использую скрабы для тела, периодически хожу к косметологу на чистку лица и разные процедуры.

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