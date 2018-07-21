Парень на шикарном суперкаре оконфузился перед всеми

Сегодня, когда по всему миру все чаще проходят слеты счастливых обладателей премиум-автомобилей, людям все сложнее привлечь к себе внимание.

Ты приехал, чтобы получить свою порцию восхищения, а плетешься в веренице таких же унылых богачей, порыкивая мотором.

Этот парень решил выделиться из толпы и завоевать побольше оваций. В какой-то момент он выскакивает из авто и вспрыгивает на свой Lamborghini Huracan, однако наступает на лобовое стекло и оно начинает трескаться. Парень делает вид, что его это нисколько не тревожит, хотя его девушка, кажется, в ужасе.

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к такому поступку. «Чем больше я смотрю на все эти видео, тем больше я начинаю ценить свою старую добрую машину», — пишет один изних. И с ним трудно не согласиться.