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Парень на шикарном суперкаре оконфузился перед всеми
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Парень на шикарном суперкаре оконфузился перед всеми 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Сегодня, когда по всему миру все чаще проходят слеты счастливых обладателей премиум-автомобилей, людям все сложнее привлечь к себе внимание.
Ты приехал, чтобы получить свою порцию восхищения, а плетешься в веренице таких же унылых богачей, порыкивая мотором.
Этот парень решил выделиться из толпы и завоевать побольше оваций. В какой-то момент он выскакивает из авто и вспрыгивает на свой Lamborghini Huracan, однако наступает на лобовое стекло и оно начинает трескаться. Парень делает вид, что его это нисколько не тревожит, хотя его девушка, кажется, в ужасе.
Пользователи соцсетей скептически отнеслись к такому поступку. «Чем больше я смотрю на все эти видео, тем больше я начинаю ценить свою старую добрую машину», — пишет один изних. И с ним трудно не согласиться.
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