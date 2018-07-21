Почему люди выбирают магазины рядом с домом

Горожане все чаще предпочитают закупаться в магазинах, которые находятся в шаговой доступности. Это происходит во многом благодаря действенной пропаганде.

Москвичи и гости столицы проживают в самых разных уголках города. Почти в каждом из них понатыкали универсамов и супермаркетов известных названий. Палатки с продуктами и маленькие магазинчики, конечно, остались, но они постепенно закрываются, не выдерживая жесткой конкуренции со стороны крупных продовольственных сетей. Но для обычного москвича, проживающего где-нибудь в районе Марьино, не столь важна продуктовая палатка или крупная торговая сеть, сколько качество товара, представленного на прилавках. Поэтому мы как послушные потребители тянемся, естественно, к качеству. А оно, как гласят нам магазинные дикторы и телевизионные рекламы, — всегда отменное, и любой товар на выбор (к какому не прикоснись) всегда свежий. Поэтому люди и тянутся в крупные универсамы, и кодировка этого мнения зарождается в наших сознаниях с пеленок.

— Дело в том, что человека в современном обществе воспитывают не родители, а телевидение и общество. Уже с ранних лет ребенок может наблюдать на многих развлекательных детских телеканалах рекламу, которая направлена на спрос. Ребенок уже кодируется ненужной ему информацией о всяких видеоприставках, планшетах, смартфонах. И он начинает это требовать у родителей, которые зачастую потакают капризам ребенка, чего категорически делать нельзя, — рассказала психолог детского развивающего центра Валентина Герасимова.

Выбор магазинов для покупки вещей или продуктов тоже имеет значимый результат, поскольку торговая точка по соседству с домом является удобной и доступной не только для молодого горожанина, но и для малоподвижных людей, которым тяжело преодолевать километровые расстояния. По словам маркетологов, шаговая доступность наших полюбившихся магазинчиков — не что иное, как очередной маркетинговый ход, который является затратным, однако окупаемым в кратчайшие сроки.

— В первую очередь, акцент делается на людей, проживающих в районе, которые уже будут являться потенциальными потребителями. Во вторую очередь — это люди, которые приехали туда по работе или прогуляться. Каждый из них в любом случае зайдет в магазин, а если этих магазинов одной торговой сети целых три по его маршруту, то один человек может его посетить несколько раз. Нужно учитывать потребность покупателя, которому всегда нужно что-то приобрести. Если, предположим, вам нужен виноград, а магазин, где он продается, находится в двух километрах от дома, конечно, вы за ним не пойдете. А если магазин находится почти у вашего подъезда, то вкусные ягодки окажутся на вашем столе через минуту, — пояснила тонкости маркетолог Елена Глызина.

Ради эксперимента корреспонденты «Вечерней Москвы» отправились на Савеловский вокзал, чтобы провести небольшой блиц-опрос прохожих, которые шли с продуктовыми пакетами в руках. Оказывается, что слова наших специалистов подтвердились.

— Я выбираю магазин, расположенный как можно ближе к дому, поскольку у меня нет времени ехать куда-то и закупаться там. Магазин хоть и низкого класса, но на перекус можно что-нибудь прикупить, — рассказал местный житель Александр Потапов

— Сразу вышел из подъезда и пошел за продуктами. Качество товара оставляет желать лучшего, однако быстро и удобно, — сказала Елена Кузьмина

— Идти здесь больше некуда, есть два крупных супермаркета, они удовлетворяют ассортиментом, — добавил Валентин Гришко.