Почему на Северном Кавказе не приветствовались ранние браки

Северный Кавказ знаменит своими брачными традициями: шумные свадебные гуляния, калым, похищение невесты. И на фоне всего этого — юные молодожены, которым только-только исполнилось по 16 лет. Так какой же была нижняя граница дозволенности для вступления в брак среди мусульманской части населения России?

Во сколько на Руси замуж отдавали?

Чтобы хоть как-то урегулировать вопрос с ранней женитьбой, Петр I вмешался в процесс и на европейский манер установил единый государственный возраст: допускать к браку девушек не младше 17 лет и юношей от 20 лет. Екатерина II согласно решению Синода эту границу снизила до 13 и 15 лет соответственно. Также невесты в обязательном порядке освидетельствовались регистраторами на предмет половой зрелости и хорошего физического здоровья.

Вопреки расхожему мнению на Северном Кавказе ранние браки не приветствовались. Об этом красноречиво свидетельствует постановление, отданное в первой половине XIX века чеченским имамом Шамилем: под венец могут идти девушки не младше 15 лет. Но когда предводитель кавказских горцев ввел вполне лояльный для тех времен указ, старое поколение начало протестовать — для населения этот возраст не считался совершеннолетним.

Сердце поспело, ум не дозрел

В Чечне юноши обычно женились гораздо позже, в 25-28 лет, а девушки выходили замуж не раньше 17 лет. Девочек не стремились отдавать слишком рано, придерживаясь мнения, что женщина должна созреть для замужества физически и эмоционально. Это было своеобразной гарантией того, что она сможет в полной мере выполнять свои репродуктивные функции и домашние обязанности. Религиозный мусульманский брак был невозможен без согласия невесты. Его, впрочем, молодой супруг нередко получал силой или угрозами.

Осетия

У других кавказских народов брачный возраст если и отличался, то несущественно. В Северной Осетии были приняты браки между девушками 14-18 лет и юношами 18-20 лет. При этом большое значение имело материальное состояние семьи. Обычно женщины из дворянских семей не спешили в невесты, выбирая достойную партию среди ближнего окружения. Богатые мужчины, наоборот, женились раньше — у них не было необходимости собирать калым, а будущую жену они не воспринимали в качестве трудового ресурса.

Научись вести хозяйство, а уже потом под венец

Позже всех под венец собирались в Карачаево-Черкесии. Девушек выдавали замуж в 17-18 лет, за редким исключением — в 15. Считалось, что до этого времени молодая жена не могла полноценно вести хозяйство и поддерживать дом в порядке. Будущего супруга традиционно выбирали родители, в редком случае невесте разрешалось высказать свое мнение.

Мужчины создавали семью и того позже, в 35-40 лет. К этому возрасту они обычно успевали собрать калым и заработать себе хорошую репутацию. Исключение составляли молодые люди из богатых семей. Они могли себе позволить выбирать невесту уже в 20-25 лет.

Где невест воровали чаще всего

В отличие от чеченцев и черкесов дагестанские мужчины всегда отличилась более крутым нравом. В исторических сводках указывается, что в этой республике чаще других практиковались ранние браки. Нередким было и похищение малолетних невест, которые зачастую едва успевали закончить школу. При этом возраст жениха, решившего связать себя семейными узами, мог быть достаточно зрелым — от 30 до 45 лет. Так что разница между мужем и женой порой составляла около 25 лет.

Разрешено шариатом

Северный Кавказ — уникальный край, на территории которого проживает много наций. У народностей нет общих правил, а мышление подвижное, поэтому кардинально разнится от республики к республике. Традиционные для мусульманских стран браки с несовершеннолетними встречаются все реже, хотя они и не противоречат шариату.

Наибольший их процент приходится на населенные пункты, жители которых исповедуют радикальный ислам. Стараясь в точности копировать арабские уклад жизни, в таких поселениях люди лояльно относятся к ранней женитьбе и другим национальным традициям. Однако это не отменяет российского законодательства, согласно которому в стране запрещены браки с малолетними.