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Он узнал, что кто-то доложил на его брата, потому что у него синдром Дауна.
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Он узнал, что кто-то доложил на его брата, потому что у него синдром Дауна. 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Этот пост очень многое говорит сам за себя.
Кто-то пожаловался на то, что парень с синдромом Дауна работает в этом семейном ресторане.
Его брат был в ярости.
Вот что Алекс Анкар написал в ответ:
С тех пор как мой папа ушел из жизни мой братишка работает изо дня в день в нашем ресторане Анкар, чтобы гарантировать, что наследие отца продолжает жить.
От приветствия клиентов до уборки столовой, Эндрю работает неустанно, чтобы убедиться, что наш бизнес — это успех — и он делает все это с улыбкой на лице. Когда я узнал, что кто-то имел наглость подать заявление в местный санитарный надзор, о том что мужчина с синдромом Дауна (мой брат), работает на кухне нашего ресторана, и что он не просто трудоустроен, а что он один из совладельцев, я был поражен.
Я просто в шоке от того, что есть люди в этом мире, у которых нет ни грамма доброты в сердце, чтобы оценить то, что делает этот удивительный человек.
Тот факт, что есть люди в этом мире, которые рассматривают инвалидов как второсортных людей мне противен.
Но я удивляюсь способности Эндрю любить всех… даже тех, кто не заслуживает его доброты.
Он не знает ненависти.
Если бы людишки, которые постоянно гнобят людей с ограниченными возможностями, могли бы хотя бы на половину любить так, как любит Эндрю, то этот мир был бы намного лучше.
Я призываю каждого, кто читает этот пост, отложить все ваши разногласия в сторону, будь то разногласия из-за способностей, расы, сексуальной ориентации, религии, чего угодно — попробуйте отложить свои разногласия в сторону и просто любить друг друга.
Поверьте мне, мир был бы гораздо лучше, если бы каждый имел такие возможности как у Эндрю.
Люблю тебя, малыш.
Алекс Анкар.
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