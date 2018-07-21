Он узнал, что кто-то доложил на его брата, потому что у него синдром Дауна.

Этот пост очень многое говорит сам за себя.

Кто-то пожаловался на то, что парень с синдромом Дауна работает в этом семейном ресторане.

Его брат был в ярости.

Вот что Алекс Анкар написал в ответ:

С тех пор как мой папа ушел из жизни мой братишка работает изо дня в день в нашем ресторане Анкар, чтобы гарантировать, что наследие отца продолжает жить.

От приветствия клиентов до уборки столовой, Эндрю работает неустанно, чтобы убедиться, что наш бизнес — это успех — и он делает все это с улыбкой на лице. Когда я узнал, что кто-то имел наглость подать заявление в местный санитарный надзор, о том что мужчина с синдромом Дауна (мой брат), работает на кухне нашего ресторана, и что он не просто трудоустроен, а что он один из совладельцев, я был поражен.

Я просто в шоке от того, что есть люди в этом мире, у которых нет ни грамма доброты в сердце, чтобы оценить то, что делает этот удивительный человек.

Тот факт, что есть люди в этом мире, которые рассматривают инвалидов как второсортных людей мне противен.

Но я удивляюсь способности Эндрю любить всех… даже тех, кто не заслуживает его доброты.

Он не знает ненависти.

Если бы людишки, которые постоянно гнобят людей с ограниченными возможностями, могли бы хотя бы на половину любить так, как любит Эндрю, то этот мир был бы намного лучше.

Я призываю каждого, кто читает этот пост, отложить все ваши разногласия в сторону, будь то разногласия из-за способностей, расы, сексуальной ориентации, религии, чего угодно — попробуйте отложить свои разногласия в сторону и просто любить друг друга.

Поверьте мне, мир был бы гораздо лучше, если бы каждый имел такие возможности как у Эндрю.

Люблю тебя, малыш.

Алекс Анкар.