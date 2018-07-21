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Нижегородка подыскивает миллионеров для девушек
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Нижегородка подыскивает миллионеров для девушек 

nn.ru 33 минуты назад
Об этом телеведущая сообщила на своей странице Instagram.
— Сегодня утром собиралась на важную и серьезную встречу с руководством телеканала «Ю», где мы начинаем съемки второго сезона реалити #миллионернавыданье, и поняла, что у меня вся летняя одежда годится только для пляжа. Пижамы, халаты, сарафаны и туники. Вот думаю теперь, что менять: гардероб или стиль жизни, — поделилась с подписчиками Екатерина.
В апреле, как писал NN.RU стартовал первый сезон шоу. По правилам реалити, 15 красивых и очень обаятельных девушек вступают в борьбу за сердце состоятельного жениха, у которого уже есть взрослые дети. В течение нескольких серий проекта участницы не видят жениха-миллионера, а ведут отбор и принимают решение — кто же станет новой возлюбленной их отца — его «золотые детки». Участницы живут в загородном особняке потенциального мужа, чтобы почувствовать вкус роскоши, но им выпадают непростые испытания: проверки на детекторе лжи, старые секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получает предложение руки и сердца.
Кроме Екатерины нижегородок в 1 сезоне на проекте не было. Екатерина Одинцова — известная телеведущая, гражданская жена Бориса Немцова от которого она воспитывает двоих детей. Их общий сын — 23 летний Антон Немцов в прошлом месяце женился. Избранницей молодого человека стала нижегородка Анна Игнатьева.
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