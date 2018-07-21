Нижегородка подыскивает миллионеров для девушек

Об этом телеведущая сообщила на своей странице Instagram.

— Сегодня утром собиралась на важную и серьезную встречу с руководством телеканала «Ю», где мы начинаем съемки второго сезона реалити #миллионернавыданье, и поняла, что у меня вся летняя одежда годится только для пляжа. Пижамы, халаты, сарафаны и туники. Вот думаю теперь, что менять: гардероб или стиль жизни, — поделилась с подписчиками Екатерина

В апреле, как писал NN.RU стартовал первый сезон шоу. По правилам реалити, 15 красивых и очень обаятельных девушек вступают в борьбу за сердце состоятельного жениха, у которого уже есть взрослые дети. В течение нескольких серий проекта участницы не видят жениха-миллионера, а ведут отбор и принимают решение — кто же станет новой возлюбленной их отца — его «золотые детки». Участницы живут в загородном особняке потенциального мужа, чтобы почувствовать вкус роскоши, но им выпадают непростые испытания: проверки на детекторе лжи, старые секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получает предложение руки и сердца.