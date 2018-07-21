Ксения Чилингарова, Мари Коберидзе и Герман Ларкин на вечеринке #MissBeCurious

Основатель онлайн путеводителя The Vanderlust Карина Ошроева , она же #MissBeCurious, собрала своих друзей на богемную вечеринку в арт-галерее «Триумф» и погрузила гостей в атмосферу тех городов, где побывала за последние шесть месяцев. В этот вечер вкус мировых столиц было попробовать в прямом смысле слова. Коктейли с необычными названиями были созданы по рецептам, собранным из разных точек мира, а меню шеф-повара Максима Волкова (ресторан The Mad Cook) стало настоящим сюрпризом для всех гурманов, особенно им пришлись по вкусу «Вителло тонато во мраке» и «Взрывающийся во рту мусс манго с безе».

После гастрономического вдохновения состоялись чтения в формате «Записки гедониста»: арт-коллекционер Дмитрий Ханкин прочитал захватывающий монолог о путешествии в Бутан, Карина Ошроева — о Сингапуре, своем любимом месте на карте мира, а Мари Коберидзе — о родном Тбилиси. Так все гости смогли отправиться в виртуальное путешествие по стопам #MissBeCurious.

Богемный вечер закончился танцами под DJ-сеты Даши Яструбицкой, а сразу после вечеринки добрая половина гостей, которые скрупулезно соблюли дресс-код «creative traveller» и «eclectic chic», улетели ночным рейсом вместе с #MissBeCurious на греческий остров Миконос. Так что продолжение следует!..