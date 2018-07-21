Ксения Чилингарова, Мари Коберидзе и Герман Ларкин на вечеринке #MissBeCurious 

Основатель онлайн путеводителя The Vanderlust Карина Ошроева, она же #MissBeCurious, собрала своих друзей на богемную вечеринку в арт-галерее «Триумф» и погрузила гостей в атмосферу тех городов, где побывала за последние шесть месяцев. В этот вечер вкус мировых столиц было попробовать в прямом смысле слова. Коктейли с необычными названиями были созданы по рецептам, собранным из разных точек мира, а меню шеф-повара Максима Волкова (ресторан The Mad Cook) стало настоящим сюрпризом для всех гурманов, особенно им пришлись по вкусу «Вителло тонато во мраке» и «Взрывающийся во рту мусс манго с безе».
После гастрономического вдохновения состоялись чтения в формате «Записки гедониста»: арт-коллекционер Дмитрий Ханкин прочитал захватывающий монолог о путешествии в Бутан, Карина Ошроева — о Сингапуре, своем любимом месте на карте мира, а Мари Коберидзе — о родном Тбилиси. Так все гости смогли отправиться в виртуальное путешествие по стопам #MissBeCurious.
Богемный вечер закончился танцами под DJ-сеты Даши Яструбицкой, а сразу после вечеринки добрая половина гостей, которые скрупулезно соблюли дресс-код «creative traveller» и «eclectic chic», улетели ночным рейсом вместе с #MissBeCurious на греческий остров Миконос. Так что продолжение следует!..
Среди гостей были Ксения Чилингарова, Мари Коберидзе, Анка Цицишвили, Марина Ким, Константин Андрикопулус, Ольга Цыпкина, Алла Акперова, Давид Бауман, Анжелика Тиманина, Герман Ларкин, Даша Яструбицкая, Кристина Левиева, Гала Борзова, Дмитрий Пиповаров, Алексей Верхотуров, Сандра Абнер и Власта Гурьева.