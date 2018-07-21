Борисова рассказала об алкоголизме Волочковой

Известная телеведущая похвасталась отпуском с дочкой в сказочной Венеции. Решив поделиться некоторыми советами с теми, кто планирует отдых там же, Дана заметила, что питание обойдется дешевле без спиртного, которое она больше не переносит.

Некоторые подписчики тут же вспомнили о зависимости Борисовой и попытались вывести Дану на откровенный разговор об еще одной проблемной представительнице российского шоу бизнеса. Одна из пользовательниц Инстаграм попросила Борисову срочно помочь Анастасии Волочковой, блог которой в последнее время стал лишь местом для насмешек над некогда величественной балериной. Сториз звезды также заполнены записями ее посиделок за бокалом вина.

К удивлению многих читателей блога, Борисова с легкостью продолжила беседу, признавшись, что тоже заметила странности в поведении своей коллеги. По словам Даны, Волочкова выглядит просто ужасно с опухшим от спиртного лицом. Но телеведущая посчитала, что не в силах помочь Анастасии в этой ситуации.

Подписчики Борисовой были шокированы ее готовностью открыто обсуждать проблемы других знаменитостей: «Какая вы тетя вообще жесть, лезете со своими советами! Если человеку надо, он без вас решит, что делать! Кто вас спрашивал вообще? Разочаровался в вас давно!»