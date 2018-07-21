Пастор прекрасно объясняет смысл нашей жизни! Интересно!

В первый день Бог сотворил собаку. Бог сказал: «Сиди весь день у двери своего дома и лай на всех, кто входит или проходит мимо. Я дам тебе двадцать лет жизни»

«Это слишком долго, чтобы лаять. Дай мне десять лет, и я верну тебе остальные десять.» — сказала собака.

Бог согласился.

На второй день Бог сотворил обезьяну. Бог сказал: «Развлекай людей, делай обезьяньи фокусы и смеши их. Я дам тебе двадцать лет жизни. Обезьяна сказала: „Обезьяньи фокусы в течение двадцати лет? Мне так не хочется. Пес вернул тебе десять, так что я тоже так сделаю, хорошо?“

И Бог согласился.

На третий день Бог создал корову. „Ты должна идти в поле с фермером, весь день страдать под солнцем, рожать телят и давать молоко, чтобы поддержать фермера. Я дам тебе продолжительность жизни шестьдесят лет“

Корова сказала: „Ты хочешь, чтобы я прожила такую тяжелую жизнь шестьдесят лет. Дайте мне двадцать, а я верну остальные сорок. “

И Бог снова согласился.

На четвертый день Бог сотворил человека. Бог сказал: „Ешь, спи, играй, женись и наслаждайся жизнью. Я дам тебе двадцать лет. “

Человек сказал: „Что? Всего двадцать лет? Знаешь что, я возьму свои двадцать, и те сорок, которые корова отдала назад, и десять, которые обезьяна отдала назад, и десять, которые собака отдала обратно. Пусть будет восемьдесят, ладно?“

»Хорошо, — сказал Бог, — ты заключил сделку.»

Вот почему первые двадцать лет мы едим, спим, играем и наслаждаемся собой; следующие сорок лет мы работаем на солнце, чтобы прокормить свою семью; следующие десять лет мы делаем обезьяньи трюки, чтобы развлечь внуков; и последние десять лет мы сидим на крыльце и лаем на всех.

Жизнь теперь объяснена вам.