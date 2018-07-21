«Что-то теряешь — идешь дальше». Правила бизнеса Владимира Евтушенкова

«Не сорваться в психологическом плане», — такой совет помимо обязательного сотрудничества с полицией дал в сентябре 2014 года бывший московский мэр Юрий Лужков миллиардеру Владимиру Евтушенкову . Создатель АФК «Системы» переживал не лучшие времена: с электронным браслетом на ноге он находился под домашним арестом. Бизнесмена, построившего бизнес на близости к власти, в том числе московской, обвинили в незаконной покупке акций «Башнефти» и отмывании денег. Евтушенкову удалось избежать срока, но он потерял «Башнефть». С тех пор состояние Евтушенкова сократилось в 4,5 раза — до $2 млрд Судебная тяжба с «Роснефтью» , которая купила «Башнефть» у государства, чуть не привела к краху «Системы», но сторонам удалось договориться.

Несмотря на это Евтушенков с оптимизмом относится к происходящему, утверждая, что не может иначе. Кому как ни ему знать, что путь предпринимателя складывается из побед и поражений. Forbes собрал самые яркие высказывания бизнесмена.

Все мы, конечно, патриоты страны. Странно встретить человека, который скажет: «Я ненавижу эту страну, но я в ней живу».

Противопоставлять бизнес и власть друг другу неправильно. Это такая тонкая материя.

Как мне верно говорили раньше в детском саду, в школе и в институте, нет худа без добра. По молодости я, честно говоря, этого не понимал. Сейчас понимаю.

Меня вообще мало что огорчает, я достаточно оптимистичный человек.

Когда у тебя все успешно, ты не задумываешься над этим вопросом. Кто к тебе как относится — ты идешь с гордо поднятой головой. И только когда наступают какие-то неудачи, только тогда ты понимаешь, что представляешь из себя в этом обществе.

Если ты берешь дешево, ничего не делаешь и продаешь дешево, тогда совершенно непонятно, зачем ты это делаешь. И это уже не бизнес, это уже благотворительность или еще что-то, называйте любыми другими словами.

Игры с государством — это абсолютно проигрышные игры. Всегда. Как показывает практика, самое слабое государство всегда сильнее, чем самый сильный бизнесмен.

В бизнесе всегда бывает: что-то теряешь — идешь дальше. Если будешь, так сказать, посыпать голову пеплом и оплакивать какие-то потери — точно дальше уже не пойдешь. То есть жалко становится самого себя. Нет-нет — я уже как-то это уже… Как бы прочитанная страница, и я к этому уже не возвращаюсь, я смотрю дальше.

Не страшны неудачи — страшно привыкание к неудачам. Если ты раз потерпишь поражение, два потерпишь — начинаешь привыкать. Если вы идете кого-то о чем-то просить, вы не должны нарваться на отказ. Два-три раза не сумеете убедить, и отказывать вам станет привычкой.

Я плоть от плоти этой страны — какая обида?

У каждого более или менее успешного человека есть ресурс. Но есть еще и совпадение звезд, когда все сходится в одну точку и проблема решается. Есть, в конце концов, настойчивость в достижении цели.

Счастье — это как невод: тянешь — надулся, вытянул — пусто. Когда тянешь, это и есть счастье.

Даже когда расстаешься с кем-либо, ты должен быть уверен: встретив его через какой-то промежуток времени, ты протянешь ему руку, а он пожмет в ответ. Я всегда в бизнесе исповедовал такой принцип.

Есть три фактора, которые съедают человека — жадность, ненависть и жажда мести. Если они не съедают человека, значит, все нормально.

Дружба обязывает: ты не можешь подставлять человека, а раз не можешь, значит не можешь рисковать, а значит, и зарабатывать.

Не люблю вопросов об истории. Они не имеют смысловой нагрузки, не имеют отношения к бизнесу. Что касается меня лично, я всегда был закрыт. Не люблю афишировать собственную жизнь. А в бизнесе я открыт, наоборот.

Люди разные. Я оптимист. И никаких драматических сценариев для своего бизнеса при ком бы то ни было в нашей стране я не вижу. Даже, если что-то не удавалось мне в прошлом, это означает, что завтра будет лучше.

Неприятности случаются, когда люди начинают нахальничать. Я всегда четко понимаю, что мне никто ничем не обязан. Я никогда не попрошу того, чего бы сам никогда не сделал.

Человек, который взбирается на вершину, становится все более одиноким. Это плата, которую приходится платить за возможности. Даже если ты поддерживаешь отношения с кем-то не очень тесные, ты должен понимать, что часть этих отношений — из-за твоих возможностей.

Если вы встретите бизнесмена, который говорит, что не хочет ни с чем расставаться, с ним надо быть очень осторожным — он просто не бизнесмен. Все имеет свою цену и может быть проданным или купленным.

Владимир Евтушенков Рейтинг Forbes: №49 Состояние: $2000млн

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