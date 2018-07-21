В Соликамске мужчина пошёл гулять после работы и пропал

Родные разыскивают 27-летнего Андрея Ябурова.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» отец пропавшего, последний раз семья видела Андрея вечером 13 июля. Он пришёл с работы домой и отправился гулять.

«Обещал, что придёт утром, но с тех пор мы его не видели. Телефон не отвечает прошлой субботы», — рассказал «АиФ-Прикамье» отец пропавшего соликамца.

По словам родственников, с близкими друзьями Андрей в день пропажи не встречался, они его не видели уже давно. Родные написали в полицию заявление о пропаже.

Андрей был одет в светло-синюю футболку и синие штаны. Всех, кто что-то знает о местонахождении молодого мужчины, просьба позвонить в полицию или по телефону 89082515006.