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В Соликамске мужчина пошёл гулять после работы и пропал
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В Соликамске мужчина пошёл гулять после работы и пропал 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Родные разыскивают 27-летнего Андрея Ябурова.
Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» отец пропавшего, последний раз семья видела Андрея вечером 13 июля. Он пришёл с работы домой и отправился гулять.
«Обещал, что придёт утром, но с тех пор мы его не видели. Телефон не отвечает прошлой субботы», — рассказал «АиФ-Прикамье» отец пропавшего соликамца.
По словам родственников, с близкими друзьями Андрей в день пропажи не встречался, они его не видели уже давно. Родные написали в полицию заявление о пропаже.
Андрей был одет в светло-синюю футболку и синие штаны. Всех, кто что-то знает о местонахождении молодого мужчины, просьба позвонить в полицию или по телефону 89082515006.
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